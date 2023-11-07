Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

Joeman呼麻遭酸「平價VS奢華律師」！林智群曝5差異：可賺上百萬

▲Joeman爆出呼麻風波，遭網友們狂酸可以拍一集「平價律師VS奢華律師」。對此，律師林智群則曝光5大差異，後者可以收到上百萬的費用。（圖／Joeman FB）
▲Joeman爆出呼麻風波，遭網友們狂酸可以拍一集「平價律師VS奢華律師」。對此，律師林智群則曝光5大差異，後者可以收到上百萬的費用。（圖／Joeman FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

YouTuber百萬網紅Joeman（本名：翁雋明），昨（6）日爆出持有並吸食二級毒品大麻，全案將依毒品罪進行偵辦，引發社會關注，Joeman還被不少網友揶揄，可以出「平價律師對決奢華律師」的企劃。對此，熱愛時事的律師林智群則分享兩者的差異，讓大家笑到不行。

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林智群在臉書發文，似乎早就幫Joeman想好企劃，「一個被告可以找三個律師，Joeman可以推出奢華律師 vs 平價律師的企劃。」並進一步點出兩者因為收費標準不一樣的關係，作法就會不一樣，「平價律師就是一個審級報一個固定費用，奢華律師就是by hour計費。」一共有5大差異。

1：平價律師的話，是當事人比較想找律師開會；奢華律師的話，是律師會很積極的找你開會。

2：開庭時，平價律師就是一個律師出庭；奢華律師就是三個律師，一次收三個律師出庭的時數費用。

3：寫狀的話，平價律師希望幾個書狀就把案情說清楚；奢華律師一次可以寫清楚的，可以拆成幾次寫，10頁可以寫完的，可以寫到50頁。

4：開庭時，法官問問題，平價律師馬上回答；奢華律師說回去再研究，又可以多開幾庭。

5：一樣的官司打一年，平價律師就是收n萬元，了不起十幾萬；奢華律師可以收到上百萬。

▲林智群表示，奢華律師是可以多開好幾庭，收到上百萬的酬勞費用。（圖／林智群FB）
▲林智群表示，奢華律師是可以多開好幾庭，收到上百萬的酬勞費用。（圖／林智群FB）
最後林智群幽默表示，「沒收到上百萬的律師我可是不用的，這個律師敢收這麼多錢一定很有本事。」

現年35歲的Joeman，過去是遊戲實況主、電競賽評的身分，對於遊戲、3C產品都有研究，在2011年開設YouTube頻道，以介紹3C產品等各式開箱評測為風格，更能在第一時間買到最新蘋果手機而聞名，後續更開出夾娃娃、轉蛋、網咖等結合時事潮流等各式各樣的題材，其中更以2018年推出的「Joe是要對決」紅遍全台，至今頻道一共累積259萬訂閱、超過10億的觀看次數。

如今爆出大麻風波後，網友們就不斷幫Joeman想出企劃來揶揄，包含平價奢華植物（指大麻）、平價奢華看守所（入獄）、平價奢華會客菜（探監）、平價奢華律師等等，相關話題不斷。

▲Joeman爆出吸麻風波後，頻道「就是要對決」照常更新，吸引近6千人在線觀看。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman爆出吸麻風波後，頻道「就是要對決」照常更新，逆風操作反而大賺流量。（圖／Joeman YouTube）
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