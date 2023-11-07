Joeman呼麻遭酸「平價VS奢華律師」！林智群曝5差異：可賺上百萬

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1：平價律師的話，是當事人比較想找律師開會；奢華律師的話，是律師會很積極的找你開會。
2：開庭時，平價律師就是一個律師出庭；奢華律師就是三個律師，一次收三個律師出庭的時數費用。
3：寫狀的話，平價律師希望幾個書狀就把案情說清楚；奢華律師一次可以寫清楚的，可以拆成幾次寫，10頁可以寫完的，可以寫到50頁。
4：開庭時，法官問問題，平價律師馬上回答；奢華律師說回去再研究，又可以多開幾庭。
5：一樣的官司打一年，平價律師就是收n萬元，了不起十幾萬；奢華律師可以收到上百萬。
最後林智群幽默表示，「沒收到上百萬的律師我可是不用的，這個律師敢收這麼多錢一定很有本事。」
現年35歲的Joeman，過去是遊戲實況主、電競賽評的身分，對於遊戲、3C產品都有研究，在2011年開設YouTube頻道，以介紹3C產品等各式開箱評測為風格，更能在第一時間買到最新蘋果手機而聞名，後續更開出夾娃娃、轉蛋、網咖等結合時事潮流等各式各樣的題材，其中更以2018年推出的「Joe是要對決」紅遍全台，至今頻道一共累積259萬訂閱、超過10億的觀看次數。
如今爆出大麻風波後，網友們就不斷幫Joeman想出企劃來揶揄，包含平價奢華植物（指大麻）、平價奢華看守所（入獄）、平價奢華會客菜（探監）、平價奢華律師等等，相關話題不斷。
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