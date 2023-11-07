國人擔心戰爭 移民公司業績增？內政部曬數據：移民人數並未較高
針對日前立法院國防外交委員會上，有立委質詢時提到「國人因擔心戰爭，導致移民公司業績暴紅」一事，內政部今（7）日強調，移民署已於日前澄清，依照移民公司陳報營業統計，近5年（107至111年）辦理移出案件，經當地國核准（通過）的人數分別為1077、874、499、469及704人，其中，111年704人與疫情前（107-108年）水準相較，並未較高。
記者林怡昕／台北報導
內政部今天發布新聞稿指件，現在各國邊境解封，探詢移民人數可能增加，但截至今年10月底止，戶籍遷出人數僅2萬餘人，整體來看，目前並無國人移出暴量的情形，媒體僅引用移民顧問公司說法以偏概全，恐引發社會不安，而有立委再次提及，應是受媒體誤導，因此內政部再次嚴正澄清，以正視聽。
內政部指出，110及111年因疫情因素，國人出境未能在 2 年內返國，依法戶籍會遭遷出，因此人數分別增至18萬及22萬餘人，這些人口原本就在國外，因為疫情因素選擇暫時不入境，後因國境逐步解封，國人陸續返國，截至今年10月底止，戶籍遭遷出人數已下降為2萬1,997人。
內政部說明，國人移出移入本為遷徙自由，移民顧問公司僅為諮詢管道之一，外界實不應以偏概全，影響社會穩定。