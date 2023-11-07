台中購物節大明星退散！盧秀燕親征代言拚經濟 驚覺高手在民間
台中購物節去年創下全國第一的佳績，台中市今年捨棄以往找明星代言的作法，由市長盧秀燕親率各商圈、夜市商家，合拍20幾支宣傳廣告片，齊力提振微型經濟。盧秀燕透露，拍攝過程發現很多素人是表演高手，攝影團隊還戲稱是一群「被夜市耽誤的明星」。
記者顏幸如／台中報導
號稱全國最容易中獎、可抽房子送汽車的台中市購物節上月底開跑，台中市長盧秀燕今（7）日在市政會議中指出，5年前她上任後開辦購物節，從第一年的20幾億、第二年90億，拚到去年已有358億元，不僅是全國第一，金額比第二名多一倍，光是外縣市民眾到台中消費的金額就有100多億。
盧秀燕說，台中最晚開辦，為了迅速累積知名度，之前找謝金燕、林美秀等知名藝人代言，效果很好，如今購物節已建立能見度，就該調整行銷策略，將預算不斷優化，因此今年的行銷方法捨棄大明星，邀請各商圈夜市、傳統市場店家為自己代言，目前已拍了20幾支廣告影片。
這20幾支影片全由曾經擔任主播的盧秀燕配音，影片內容分別介紹各商圈好吃、好玩、好買的特色，許多美食畫面讓人看了猛吞口水。盧秀燕透露，影片沒一位專業演員，全由商圈店家業者自己上場，「我們希望拚經濟不是只有政府在做，我們給魚吃也教行銷，教商家學會釣魚」。
她表示購物節帶動微型經濟，找頭家當代言人的效果不亞於明星，且拍攝過程中發掘不少素人高手，「攝影團隊反映，裡面有很多被夜市耽誤的明星，大大增加了我們的行銷信心」。