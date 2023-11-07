獨／戎祥離世10年！賴芊合被房貸壓垮 賤賣愛巢獨居：醉醒都是傷
戎祥今年離世第10年，當年他和老婆賴芊合築愛巢，花3000多萬元在林口置產，但住了11個月他人就走了，一個月10幾萬元的房貸壓垮賴芊合，只好賠錢賣房、以2千多萬元售出，最後身邊拿回的現金只剩100多萬元。《NOWnews今日新聞》日前去民視探班，巧遇賴芊合在喝咖啡，她透露至今還是獨自租房在林口，有時在家一時興起又不想擾鄰，就會戴耳機聽電子樂，邊跳邊喝酒，結果一起床就受傷，也想不起為何，講一講自己都拍謝。
記者蔡依庭／新北報導
賴芊合在還是愛玩的24歲花樣年華，就決定嫁給大她11歲的戎祥，攜手走一輩子，2人在林口買了3千多萬新房，「那時候想說住一輩子不在乎價錢」，只是沒人想到9年的婚姻一夕之間就沒了，房子甚至只住了11個月，對於當時的賴芊合來說，一人要背負每月10幾萬元的房貸實在太辛苦，最後只好急售。
收攤墾丁包子店 失聯洪其德
現在的她依舊住在林口「太喜歡這裡的環境」，許願能從無殼蝸牛升級成有房一族，能買到「有前後陽台，夠住就好的房子」。她的預算大約是2000萬元，但因為希望身邊有現金，所以要扣除頭期款加上裝潢、家電等，希望能存到500萬元再出手。
當初戎祥還有副業在墾丁開「戎將軍包子」，那時候戎祥還很講義氣，伸出援手找來吸毒又酒駕撞死人的洪其德一起合夥，不過包子店也是在他過世後收攤，賴芊合再也沒和洪其德有交集或是聯絡，翻開手機電話簿也沒對方電話了。
其實，她因為戎祥結交到許多不同領域的朋友，例如曾經和溫嵐、紀曉君一起聚會，女人家湊在一起嗨到戎祥氣到要回家，未料賴芊合還真的答應，在外瘋整晚，回家時還誤把溫嵐的手機帶走，更扯的是戎祥以為錢包弄丟了，竟也是她順手就放進包裡，「都掛完遺失，就找到了」，她被虧喝酒誤事就算了，還很愛把大家的東西收進自己的包裡。