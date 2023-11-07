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NBA／Anthony Davis傷退、詹皇空砍30分！湖人107:108熱火吞2連敗

▲Anthony Davis今出戰熱火，在次節因臀部、腹股溝痙攣退場，第三節他回到場上打7分鐘，隨後又退場休息。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis今出戰熱火，在次節因臀部、腹股溝痙攣退場，第三節他回到場上打7分鐘，隨後又退場休息。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯湖人今（7日）作客出戰邁阿密熱火，雖「詹皇」Lebron James再度轟下30分，但湖人在比賽中陷入苦戰，苦苦追趕無果，終場便以107:108不敵熱火苦吞2連敗，熱火則是拿下2連勝，其中本場湖人更是賠了夫人又折兵，當家中鋒Anthony Davis在次節因臀部、腹股溝痙攣退場，第三節他回到場上打7分鐘，隨後又退場休息。

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首節打完雙方戰成33:33平手，半場打完湖人僅以59:62落後，但來到第3節，熱火就打出10:0攻勢，便將比分擴大，三節打完熱火以90:79湖人，取得11分領先優勢。

來到決勝節湖人靠著Lebron James暴扣籃框帶起攻勢，並在2分39秒時將分差追至107:108，但可惜後續熱火防守加壓湖人再無攻勢，終場就以107:108不敵熱火，吞下2連敗。

湖人Lebron James全場23投13中，攻下30分、4籃板、3助攻、3阻攻，Austin Reaves繳出23分、10籃板、9助攻的準大三元表現，Anthony Davis傷退前得到9分、6籃板、4助攻。

熱火Bam Adebayo繳出22分、20籃板、10助攻的大三元表現，成為隊史首位打出「20+20+10」的球員，Jimmy Butler則得到28分、6助攻。

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