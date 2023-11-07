機車王國是台灣！電動機車、油車「6大比較」：看上這2點買Gogoro
台灣被譽為是「機車王國」，全台機車戶有超過千萬台，而隨著環保意識抬頭，各家廠牌都紛紛推出「電動機車」提供騎士們有新的選擇，其中又以Gogoro為最大宗，在電動機車市場市佔率高達7成以上，路上隨時都可以看見其蹤影。而對於剛要買車或者要換車的人來說，難免會評估要買電動機車還是油車，《Social Lab社群實驗室》也整理出機車6大特點來進行比較，提供給要買新車的民眾參考！
記者張嘉哲/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「電動機車」與「燃油機車」相關話題的網路聲量，電動機車在網路聲量討論上略勝一籌，顯見不少人對於電動機車更加想要了解其優缺點。
一、日常騎乘價格預算
如果單就車體價格預算上，其實因為電動機車有補助，對比現在油車全新原價來看，不見得電動機車比較昂貴。但是在日常騎乘價格預算上，電動機車的「電池月租」費用較油車的「油資」高，不少騎士並沒有天天騎乘機車，認為電動機車電池月租費不划算。
二、環保程度
選擇購買電動機車的民眾中，也有不少人看中其「環保」的特性，認為每個月多花一些錢，能夠幫助節能減碳、減緩地球破壞，就值得購買電動機車；而油車則是排放較多廢氣，可能造成空氣污染。
三、引擎
電動機車不像一般油車使用「引擎」，而是利用「馬達」，以電力驅動車輛，因此不會有燃油機車「引擎聲響大、震動」等問題，騎乘起來順又安靜，認為從燃油機車轉換為電動機車之後，在騎乘體驗上更加滿意，也是不少人選購電動機車的關鍵。
四、續航力
一般電動機車換好電池續航力大約是40至50公里，不少人擔心電動機車的續航力與一般燃油機車相比稍嫌不足，而且加油站駐點比換電站多，認為若有長途騎乘的需求的話，燃油機車可以隨時加油，或許較為合適。
五、車速
電動機車的起步速度比油車還要快，但是最高速度就比較低，尤其在快要沒電的時候還會限速。
六、維修費用
電動機車通常都要預約回原廠檢修，而且檢修費用也相對油車高，油車維修據點多，如果半路拋錨可能還有望急救。
《Social Lab社群實驗室》也表示，機車市場的產品五花八門，除了持續推出新款的燃油機車之外，電動車也持續推陳出新、改良，希望讓消費者找到符合自己需求的機車，建議民眾購車前可以先釐清自身對於機車的需求，並根據日常使用習慣、外型、價格等方面進行考量，購買最適合自己的代步工具。