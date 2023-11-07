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機車王國是台灣！電動機車、油車「6大比較」：看上這2點買Gogoro

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，近日官方才舉辦Gogoro快閃台北橋活動，不少車主共襄盛舉。（圖／Gogoro官網）
▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，近日官方才舉辦Gogoro快閃台北橋活動，不少車主共襄盛舉。（圖／Gogoro官網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣被譽為是「機車王國」，全台機車戶有超過千萬台，而隨著環保意識抬頭，各家廠牌都紛紛推出「電動機車」提供騎士們有新的選擇，其中又以Gogoro為最大宗，在電動機車市場市佔率高達7成以上，路上隨時都可以看見其蹤影。而對於剛要買車或者要換車的人來說，難免會評估要買電動機車還是油車，《Social Lab社群實驗室》也整理出機車6大特點來進行比較，提供給要買新車的民眾參考！

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《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「電動機車」與「燃油機車」相關話題的網路聲量，電動機車在網路聲量討論上略勝一籌，顯見不少人對於電動機車更加想要了解其優缺點。

▲台灣的機車有破千萬台，有「機車王國」的稱號。(圖／交通局提供）
▲台灣的機車有破千萬台，有「機車王國」的稱號。(圖／交通局提供）
一、日常騎乘價格預算

如果單就車體價格預算上，其實因為電動機車有補助，對比現在油車全新原價來看，不見得電動機車比較昂貴。但是在日常騎乘價格預算上，電動機車的「電池月租」費用較油車的「油資」高，不少騎士並沒有天天騎乘機車，認為電動機車電池月租費不划算。

二、環保程度

選擇購買電動機車的民眾中，也有不少人看中其「環保」的特性，認為每個月多花一些錢，能夠幫助節能減碳、減緩地球破壞，就值得購買電動機車；而油車則是排放較多廢氣，可能造成空氣污染。

三、引擎

電動機車不像一般油車使用「引擎」，而是利用「馬達」，以電力驅動車輛，因此不會有燃油機車「引擎聲響大、震動」等問題，騎乘起來順又安靜，認為從燃油機車轉換為電動機車之後，在騎乘體驗上更加滿意，也是不少人選購電動機車的關鍵。

▲電動機車以及油車的特色PK，如果考慮到環保以及騎乘順暢平穩則可以選擇電動機車。（圖/社群實驗室提供）
▲電動機車以及油車的特色PK，如果考慮到環保以及騎乘順暢平穩則可以選擇電動機車。（圖/《Social Lab社群實驗室》提供）
四、續航力

一般電動機車換好電池續航力大約是40至50公里，不少人擔心電動機車的續航力與一般燃油機車相比稍嫌不足，而且加油站駐點比換電站多，認為若有長途騎乘的需求的話，燃油機車可以隨時加油，或許較為合適。

五、車速

電動機車的起步速度比油車還要快，但是最高速度就比較低，尤其在快要沒電的時候還會限速。

六、維修費用

電動機車通常都要預約回原廠檢修，而且檢修費用也相對油車高，油車維修據點多，如果半路拋錨可能還有望急救。

《Social Lab社群實驗室》也表示，機車市場的產品五花八門，除了持續推出新款的燃油機車之外，電動車也持續推陳出新、改良，希望讓消費者找到符合自己需求的機車，建議民眾購車前可以先釐清自身對於機車的需求，並根據日常使用習慣、外型、價格等方面進行考量，購買最適合自己的代步工具。

▲根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲根據國發會發布的「2030淨零轉型目標」，2030年電動機車的市售占比目標為35％。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

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