人物／昔罵民進黨垃圾　姚立明今任競總主委讚賴清德「從不說謊」

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2006年，姚立明加入百萬人民倒扁運動總部，並擔任副總指揮；2007年成為紅黨不分區立委名單，而紅黨創立者多為倒扁活動中紅衫軍的核心幹部；2012年大選時支持民進黨參選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事。
接著，姚立明2014年7月加入台北市長參選人柯文哲的競選團隊，任競選總部的總幹事，並帶領打贏選戰，其頭銜是近年最常被提起的。雖然姚當時表示不會入府任職，不過姚的妻子楊芳玲仍接任台北市法務局長，2016年因不認同長官理念而辭去局長一職。
2018年時，柯文哲再度爭取市長連任，並與民進黨對手姚文智對決，而姚立明當時表示，願擔任姚的競選總幹事，正式與柯文哲撕破臉，並批評柯是個沒有價值觀的人，只是，姚最後以健康因素為由，婉拒姚文智競選總幹事。
事實上，姚立明也曾批評過民進黨，他在2018年年底時，被問到民進黨是否有可能再出現「綠白合作」時回答，民進黨2020年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾。我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」；但事後也傳出，他被綠媒政論節目封殺，姚當時坦言，「因為持續提了一些建議被封口」。
在今年7月， 民進黨邀請姚立明就「從憲政理念思考民主大聯盟」為題專案報告，直指柯文哲年輕支持度不能再高了，引發外界關注；賴清德今日公布競選總部組織架構，宣布納入姚立明，姚也在會中評比賴、柯兩人差異。
姚立明用情侶交往為形容，在認識柯文哲後，「我就和他分手，用講單話來講，我和柯是媒妁之言，俗話說，因誤會而結合，因了解而分手」；同時大讚賴清德，他非常信任賴，幾次交往的經驗，賴是非常正派的人，讓他印象非常深刻，從不說謊，「對我說的承諾，小到時間、小事情，一定不會反悔」，所以他相信作為國家領導人，是一定能夠獲得選民的信賴的，「我們是交往而結合，相互之間會長長久久」。
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