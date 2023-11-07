教授自掏腰包300萬辦雕塑營！華梵集結國內外7藝術家創作激勵學生

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華梵大學指出，為了提供學生更多學習機會，黎志文自掏腰包，捐出平日創作所得300萬元，邀請日本沖繩木雕藝術家上條文穗、荷蘭石雕藝術家Jerome Symons、義大利雕塑家Federica Zianni，以及國內知名的木雕藝術家沈培澤、石雕藝術家林正仁、人體雕塑家龔慈民、童心雕塑家黃湘智等7位國內外大師，於華梵大學舉辦1個月的國際雕塑營活動，並於6日舉行成果發表會。
華梵大學校長林從一表示，2023國際雕塑營是華梵大學教學國際化的重要指標，特別針對校內開設的石雕、木雕課程，設計不同的材質與技法，希望學生能與國際藝術家面對面溝通討論，提升並激發創作技能和靈感，並感受到大自然的環境就是孕育與滋養創作的最好天堂。
華梵大學說，參加國際雕塑營的藝術家們，都對校園環境相當喜愛，創作題材也多與駐校這1個月的山居歲月息息相關；公共雕塑作品遍布歐、美、亞洲的Jerome Symons，74歲卻童心未泯，知道華梵在山上，特別利用駐校20天的時間日夜趕工打造了一隻石鳳凰，讓師生可乘坐在鳳凰上遨翔雲端天際，向星星許願未來美夢成真，他的作品完成後果然深受學生喜愛，紛紛搶搭「鳳凰號」打卡拍照留念。
以雕刻樹葉寫日記的沖繩藝術大學退休教授上條文穗，特別為華梵大學木雕2片栩栩如生的大型樹葉；榮獲「台灣工藝之家」授證的沈培澤以作品《聽風》，運用天然奇木雕出停在樹間歇息的鳥，望向隨風飄動的油桐花葉，傳達初到華梵山林內心所浮現的所有情感；擅長唯美主義的龔慈民則以柔美的女體線條，表現出在華梵《逆風而行》的感受。
另外，義大利雕塑家Federica Zianni初來台灣，即被華梵幽靜的自然環境所吸引，決定以昆蟲為題材雕塑一隻多腳蟲繭；以大型公共藝術作品見長的林正仁，運用全世界最漂亮的卡拉拉白大理石，雕塑出具濃厚華梵意象的《雲端書院》；華梵大學美術系兼任教師黃湘智則泥塑出一個可愛小童，冥想時不僅頭頂站著小鳥，口中還吐出層層的雲霧繚繞。
沈培澤說，許多修習木雕課的華梵學生與國際雕塑營的藝術家互動後，都更堅定了學習木雕的決心。黎志文也規劃明年將繼續舉辦國際雕塑營，讓這項有意義的教學活動在華梵傳承下去。
華梵大學指出，「華梵大學2023國際雕塑營」10月15日至11月15日於華梵大學舉行，7位藝術家的作品已接近完成，歡迎大眾前往參觀，與藝術家面對面互動。