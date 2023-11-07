蕾菈駁大麻來源！律師聲明「狂冒1符號」被酸爆：平價律師的差別
網紅團體「反骨男孩」蕾菈（本名：何蕾伊菈）昨（6）日遭檢方搜查出家中藏有大麻以及吸食器具，與老公湯宇雙雙被逮捕，目前均已無保請回，全案依毒品罪偵查。事發當晚，蕾菈緊急發出律師聲明，駁斥國外攜帶毒品入境一事，不過卻被網友狠酸，聲明內容不僅粗糙，還出現許多奇怪符號，直呼：「這就是平價律師的差別！」
記者詹鎰睿／綜合報導
蕾菈昨日在臉書上傳律師聲明，強調已主動配合檢警調查，經檢察官訊問後，目前已無保釋回，至於媒體報導「國外攜帶毒品入境一事」，蕾菈特地澄清：「皆非實在！」駁斥傳聞。但仔細一看，聲明旁邊出現許多「箭頭換行符號」，似乎是WORD檔直接截圖下來。
遭到不少網友狂酸，「笑死怎麼連轉pdf都省。」所幸，蕾菈趕緊下架重新發布一篇新文章，但還是免不了被截圖的命運，更有人質疑聲明完全沒重點，要蕾菈好好面對法律制裁，此外，還有頭號粉絲失望留言，「已退追蹤，好失望」、「虧我很喜歡妳的說！真替家人感到難過～呼麻到底有什麼意義！」
據了解，昨日新北市警察局接獲多名網紅握有大麻情資，由新北市刑大兵分三路，對中和、三重、新莊展開大規模搜索，除了逮到蕾菈夫婦，還有人正在家中睡覺的Joeman，3人都被搜出家中有吸食毒品大麻的證據，全案均依毒品罪偵查，涉案者高達10人，詳細案情仍有待檢方說明。
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