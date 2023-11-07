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《進擊的巨人》艾連結局「10年前第1集」就公開了！作者套路太強

▲《進擊的巨人》10年前第一集的起點（左），就是艾連的結局。（圖／翻攝X）
▲《進擊的巨人》10年前第一集的起點（左），就是艾連的結局。（圖／翻攝X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名電視動畫《進擊的巨人》11月5日播出大結局，艾連「獻出心臟」的犧牲，動容不少觀眾。事實上，早在2013年4月6日首播的開頭，作者諫山創就已預告過艾連的長眠地，就是他從小愛睡午覺的那座山丘樹下，最後一集也取名為「朝向山丘上的大樹而去」。

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▲10年前的艾連夢到巨人後驚醒。（圖／翻攝X）
▲10年前的艾連夢到巨人後驚醒。（圖／翻攝X）
結局中，艾連被摯愛米卡莎拿下頭顱，「巨人之力」正式消失，為了避免艾連無法好好安葬，米卡莎偷偷帶著艾連的遺骸離開，她離去前留下線索給阿爾敏：「艾連他總是會在那裡睡午覺。」阿爾敏點頭回覆：「恩，我也覺得那裡是個好地點。」而這個「長眠之地」就是艾連幼時打瞌睡的山丘樹下，最後一集的篇章也命名為「朝向山丘上的大樹而去」。

事實上，早在《進擊的巨人》第一集「給2000年後的你」，作者就預告所有的一切都會回到原點，開頭就是艾連的夢境，他夢到世界被巨人蹂躪、遍布鮮血，隨後被米卡莎驚醒，艾連眼淚不自覺流出，而這個地方，就是艾連的下葬之處；當米卡莎處理完艾連後事時，還出現第一集自己叫醒艾連午睡的幻影，惹哭不少觀眾。

該座山丘第一集與最後一集的不同處，就是「巨人之牆」已經不見，處處充滿危險的鄉下已成了平靜、繁華的城市。

《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，從第一秒至最後一秒都有故事，作者諫山創提醒觀眾「一定要看到最後」，中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台都有播出。

▲▼10年前米卡莎叫醒艾連，10年後艾連長眠於此，米卡莎還出現10年前的幻影。（圖／翻攝X）
▲▼10年前米卡莎叫醒艾連，10年後艾連長眠於此，米卡莎還出現10年前的幻影。（圖／翻攝X）
▲▼10年前米卡莎叫醒艾連，10年後艾連長眠於此，米卡莎還出現10年前的幻影。（圖／翻攝X）
 
▲▼10年前米卡莎叫醒艾連，10年後艾連長眠於此，米卡莎還出現10年前的幻影。（圖／翻攝X）
 
▲▼10年前米卡莎叫醒艾連，10年後艾連長眠於此，米卡莎還出現10年前的幻影。（圖／翻攝X）
 
▲▼10年前米卡莎叫醒艾連，10年後艾連長眠於此，米卡莎還出現10年前的幻影。（圖／翻攝X）
 

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