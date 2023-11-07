影／超狂！50歲鈴木一朗還是很厲害　不但開轟還打破學校教室玻璃

PLG／陳建州重出江湖！接任聯盟副會長　張嗣漢上任後第一項任務

▲陳建州接任PLG聯盟副會長！張嗣漢上任後第一項指派任務。（圖／PLG提供）
▲陳建州接任PLG聯盟副會長！張嗣漢上任後第一項指派任務。（圖／PLG提供）

記者吳政紘/綜合報導

P. LEAGUE+ 今天宣布，以協會制改組再創台灣籃球新局，首任會長張嗣漢先生期許引入企業治理文化及制度，並積極廣納各方善言。有感P. LEAGUE+ 自首季成立以來，帶動推升近年台灣職籃熱潮，在陳建州先生卸任聯盟營運、管理等相關職務後，聯盟感謝其過去三年的投入及貢獻，邀請陳建州先生擔任聯盟副會長，借重其經驗及長久耕耘籃壇之熱情，提供張嗣漢會長相關諮詢，特此公告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PLG聯盟在10月5日，正式宣佈陳建州離開職務，加上昨日宣布「組織改造」為協會制，讓人擔心陳建州是否「退股」？而今天PLG也馬上聘請他為副會長，希望可以讓他繼續為聯盟效力。

陳建州在日前因為藝人「大牙」周宜霈在6月27日臉書指控11年前到香港錄影時，在飯店遭到性騷擾。陳建州當時委請律師發聲明，反駁是不實指控，並在10月5日卸任。

當時P. LEAGUE+ 表示：「感謝陳建州（黑人）先生對臺灣職業籃球的卓越貢獻，陳建州先生雖已卸任P. LEAGUE+ 董事長與執行長及聯盟理事長的職務，但未來仍將借重陳建州先生之長才，一起為臺灣籃球共創更美好的未來。」

PLG聯盟日前也宣布，由璞園建築團隊董事長李忠恕先生自即日起擔任P. LEAGUE+ 公司董事長兼執行長，而現在則是邀請好市多亞洲區總裁張嗣漢先生擔任會長，負責協調各隊事務。

橘爸唬籃／PLG 2.0時代來臨！與陳建州切割　解析協會制背後意義

PLG／P.League+組織大地震！決定改成協會制　相關人士透露內幕

PLG／NBA是協會制還是公司制？與PLG和T1台灣2職籃聯盟有何不同

PLG／P. LEAGUE+大改組！張嗣漢將接首任會長　確定轉型成協會制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞