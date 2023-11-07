PLG／陳建州重出江湖！接任聯盟副會長 張嗣漢上任後第一項任務
P. LEAGUE+ 今天宣布，以協會制改組再創台灣籃球新局，首任會長張嗣漢先生期許引入企業治理文化及制度，並積極廣納各方善言。有感P. LEAGUE+ 自首季成立以來，帶動推升近年台灣職籃熱潮，在陳建州先生卸任聯盟營運、管理等相關職務後，聯盟感謝其過去三年的投入及貢獻，邀請陳建州先生擔任聯盟副會長，借重其經驗及長久耕耘籃壇之熱情，提供張嗣漢會長相關諮詢，特此公告。
記者吳政紘/綜合報導
PLG聯盟在10月5日，正式宣佈陳建州離開職務，加上昨日宣布「組織改造」為協會制，讓人擔心陳建州是否「退股」？而今天PLG也馬上聘請他為副會長，希望可以讓他繼續為聯盟效力。
陳建州在日前因為藝人「大牙」周宜霈在6月27日臉書指控11年前到香港錄影時，在飯店遭到性騷擾。陳建州當時委請律師發聲明，反駁是不實指控，並在10月5日卸任。
當時P. LEAGUE+ 表示：「感謝陳建州（黑人）先生對臺灣職業籃球的卓越貢獻，陳建州先生雖已卸任P. LEAGUE+ 董事長與執行長及聯盟理事長的職務，但未來仍將借重陳建州先生之長才，一起為臺灣籃球共創更美好的未來。」
PLG聯盟日前也宣布，由璞園建築團隊董事長李忠恕先生自即日起擔任P. LEAGUE+ 公司董事長兼執行長，而現在則是邀請好市多亞洲區總裁張嗣漢先生擔任會長，負責協調各隊事務。