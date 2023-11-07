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羨慕！永豐銀明年加薪5%　董座曹為實：年終獎金有望比去年好

▲永豐金控旗下永豐銀行董事長曹為實今（7）日召開記耆會，並宣布明（2024）年全體員工加薪5%，年終獎金也有望比去年好，並預計明年全面實施持股信託。（圖／記者顏真真攝）
▲永豐金控旗下永豐銀行董事長曹為實今（7）日召開記耆會，並宣布明（2024）年全體員工加薪5%，年終獎金也有望比去年好，並預計明年全面實施持股信託。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

永豐銀行董事長曹為實今（7）日召開上任以來首次記者會，並宣布明（2024）年永豐銀行全體員工調薪5%，也是目前民營銀行中明年調薪幅度最高的，這次調薪內容包含員工每月伙食津貼將調高至3000元。同時，為凝聚員工向心力及增加員工退休福利保障，將全面評估實施員工持股信託制度，預計在明年實施。至於年終獎金，若從目前財務數字來看，他希望跟去年一樣或多一些。

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曹為實表示，物價上漲，行政院日前拍板軍公教明年調薪4%，永豐是一個以人為本的大家庭，保障員工福利一向是永豐重視的課題，永豐銀也將跟進調薪，往年員工每年調薪幅度平均3%，明年調薪幅度將調高至5%，5%調幅內包括每月伙食津貼由2400元調高至3000元，優於同業。

他強調，今年3月董事會就在討論加薪事情，他也希望加薪一方面幫助員工照顧好生活，讓員工專心工作，「員工值得我們這樣照顧」，也希望員工感受到，希望永豐銀是一家不一樣的銀行，讓大眾與監管單位都感受得到。

除實質加薪之外，目前永豐銀行從2011年6月30日前入行在職及退休行員，仍享有13%優惠利率計算的行員活期儲蓄存款福利。曹為實說，今年剛好是永豐銀行成立75周年，金管會鼓勵企業施行員工股持股信託制度，永豐銀也將評估全面實施員工持股信託制度，增加員工退休保障，預計明年可以實施。

除月員工任用、晉升、考核、調派、訓練、職涯發展及獎酬的機會一律平等，今年以來永豐金已獲得13個相關獎項的肯定， 曹為實也揭示永豐銀接下來3年計畫4大重點，包括數位、永續、跨境跟整合，希望永豐銀是「一家不一樣的銀行」，要走的正道與專業，亦是公司治理完整的道路，讓大眾與監管單位都感受得到。

其實，曹為實從國外回台擔任永豐銀董事長超過1年，他認為銀行家跟醫生一樣要有道德基礎，並有原則與方法，對社會、國家有正面貢獻，對自己及客戶負責，而過去3年永豐銀營收、淨利潤成長10%。經歷新冠疫情與美國急劇升息，各業務都均衡發展，向心力、認同感也提升了。「永豐銀內部很少勾心鬥角」，在性別平等上，也是女性主管相對高的銀行，女性董事比重超過1/3，當然，還要努力更向上。

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