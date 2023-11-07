Joeman惹上大麻煩形象破滅！「耗時5年變身型男」 完整對比曝光
人氣網紅Joeman（本名:翁雋明）過去拍攝「Joe是要對決」系列、開箱評價影片，成為台灣知性網紅的代表，不料昨（6）日因持有二級毒品大麻遭移送偵訊，形象一夕破滅。今（7）日Joeman也親自發聲道歉，而他過去5年間一步步變身「型男」的照片也再度被網友翻出議論。
記者潘毅／綜合報導
Joeman在10月23日時，在臉書粉專上發出自己這5年之間的外貌變化梗圖，從2018年較為圓潤的身材，一路變瘦，到了2023年直接成為型男，也列出5年間完整對比照片，一旁更附上媽媽的表情變化，彷彿在說：「當你好不容易養胖的兒子又變瘦了」。
此外，Joeman的Youtube頻道也在上個月剛剛突破10億總觀看數，當時他也開心表示「紀念一下人生中第一個10位數」，沒想到正當他的網紅事業持續維持頂峰之時，爆出設毒風波，也讓許多網友失望湧入他的社群留言。
對此，今（7）日Joeman也發出最新影片，先是坦誠自己今年在國外跟台灣都吸食過大麻，同時也表示會持續配合檢方的調查。還向支持的粉絲們道歉「身為公眾人物的我，絕對是最錯誤的示範，各位台灣的觀眾如果壓力大，也千萬不要犯法購買跟吸食大麻」。
最後Joeman也對摯愛的母親誠摯道歉：「雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯得離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不該做這這樣的行徑，我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子」。