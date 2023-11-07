徐春鶯爭議拿趙天麟來擋 李正皓諷柯P「智商157邏輯死亡」
民眾黨擬將陸配徐春鶯納入不分區立委名單，引發社會熱議，對此民眾黨主席暨總統參選人柯文哲則嗆綠委趙天麟親中舔共查了沒？政治評論員李正皓今（7）日於臉書表示，面對徐春鶯，柯文哲與柯粉只有一招，就是拿趙天麟來擋，解釋至今無人能證明趙交往對象是否為共諜，但退選自請國安調查，而徐高調參與統戰活動，若擔任立委代表統戰部的手堂伸進台灣國會，這兩案怎能類比，「柯文哲不是智商157，怎麼邏輯死掉了？」
記者陳威叡／台北報導
李正皓說，趙天麟交往對象是中國人，至今沒有人能證明這位女子的身份是否是共諜，其退選、自請國安調查只有一個原因，就是對國安、對政治生涯用最高標準檢視，反觀徐春鶯的案例是本人長期穿梭兩岸，且高調參與中國統戰部活動，若擔任立委，就代表中國統戰部的手堂而皇之伸進台灣國會殿堂，質疑「這兩個案例能類比？」
李正皓說，更好笑的是，柯文哲今日上午媒體聯訪時被問及徐春鶯假探親、真統戰一事，赴中參與統戰部活動時，柯文哲竟然不敢正面回答，面對質疑敬稱「我對李正皓不熟，對他講的話更不熟，若名嘴講的話都要查證，到晚上到3點都還不用睡覺。」
李正皓說，柯文哲可以不回答他的爆料，但如果柯文哲真的要繼續力挺徐春鶯，那自己只好繼續去搜尋E槽，現在資料滿到E槽，也很好奇柯文哲能力挺徐春鶯到什麼時候。