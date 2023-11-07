備戰2025世博會！日企擬大阪推「行李提前寄」 登機有望省時30%
出國旅遊，行李託運、提領是另一道手續，若遇上人潮太多，難免要多花點時間，拖著笨重行李廂在偌大的機場行走也不太方便，有日本快遞公司計劃明年在大阪推出一項服務，讓外國遊客在回國時，能提前寄送行李，不必帶到機場，也算是提前為2025年大阪世博會暖身。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，名為「Airporter」的日本企業，近來將客群鎖定關西國際機場的旅客，只要飯店和搭乘航空有參與合作，在晚上11點前預訂服務、並於規定時間前將行李放到指定地點的話，將無需拖著行李箱，自行到機場辦理登機，而是由工作人員幫忙送至航空公司，旅客只須先行搭機回家，並在機場領取行李即可。
雖然Airporter並不是第一家推出類似服務的企業，也不是首次在日本運作，但執行長Kunio Izumitani表示，公司的目標是到2025年時，將機場辦理登機手續的等待時間減少約30%，這項服務將有望緩解2025年大阪舉行世博會時，主要機場的壅塞狀況。
今年7月至10月，Airporter已先與日本航空合作，用飛往曼谷的航班測試了該項服務，每件行李收費35美元，其中一部分支付給飯店和送貨司機，後續希望能與大阪約250家飯店、關西國際機場60%的航空公司建立合作關係。