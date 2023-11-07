能忍受嗎？日本飯店推「封印手機」住宿　不怕「低頭族」旅伴掃興

備戰2025世博會！日企擬大阪推「行李提前寄」　登機有望省時30%

▲有日本快遞公司計劃明年在大阪推出服務，讓外國遊客在回國時提前寄送行李，不必帶到機場。圖為關西機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有日本快遞公司計劃明年在大阪推出服務，讓外國遊客在回國時提前寄送行李，不必帶到機場。圖為關西機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

出國旅遊，行李託運、提領是另一道手續，若遇上人潮太多，難免要多花點時間，拖著笨重行李廂在偌大的機場行走也不太方便，有日本快遞公司計劃明年在大阪推出一項服務，讓外國遊客在回國時，能提前寄送行李，不必帶到機場，也算是提前為2025年大阪世博會暖身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日經亞洲》報導，名為「Airporter」的日本企業，近來將客群鎖定關西國際機場的旅客，只要飯店和搭乘航空有參與合作，在晚上11點前預訂服務、並於規定時間前將行李放到指定地點的話，將無需拖著行李箱，自行到機場辦理登機，而是由工作人員幫忙送至航空公司，旅客只須先行搭機回家，並在機場領取行李即可。

雖然Airporter並不是第一家推出類似服務的企業，也不是首次在日本運作，但執行長Kunio Izumitani表示，公司的目標是到2025年時，將機場辦理登機手續的等待時間減少約30%，這項服務將有望緩解2025年大阪舉行世博會時，主要機場的壅塞狀況。

今年7月至10月，Airporter已先與日本航空合作，用飛往曼谷的航班測試了該項服務，每件行李收費35美元，其中一部分支付給飯店和送貨司機，後續希望能與大阪約250家飯店、關西國際機場60%的航空公司建立合作關係。

能忍受嗎？日本飯店推「封印手機」住宿　不怕「低頭族」旅伴掃興

搶攻回流觀光客！豪華渡假村進駐日本建住宿設施　瞄準外國富裕客

一晚要7萬！京都飯店房價狂漲88%　日本住宿價格飆升恐「回不去」

又出包！日本三大花火大會施放失敗　煙火「掉地面爆炸」觀眾驚呼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞