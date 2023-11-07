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獨／Joeman涉毒照搶流量！Toyz實證勒戒當月　YouTube爽賺37萬元

▲Joeman（右）涉毒後持續上片發文搶流量，惹上「麻」煩對網紅有多大影響？Toyz去年1月因吸大麻勒戒獲釋，當月YouTube頻道光是「抖內」就賺進超過37萬元。（圖／Joeman、Toyz臉書）
▲Joeman（右）涉毒後持續上片發文搶流量，惹上「麻」煩對網紅有多大影響？Toyz去年1月因吸大麻勒戒獲釋，當月YouTube頻道光是「抖內」就賺進超過37萬元。（圖／Joeman、Toyz臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

百萬YouTuber Joeman（九妹，本名翁雋明）昨（6）天才因新莊住處被搜出二級毒品大麻遭法辦，未料無保離開地檢署後，他持續上片、發業配文，被虧「關不住的流量」。惹上「麻」煩對YouTuber有多大影響？何時才能止血回升？Joeman的「哈門」學長Toyz（劉偉健）去年1月因吸大麻勒戒獲釋，當月Toyz的YouTube頻道，光是粉絲抖內（Donate）就爽賺超過37萬元。

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前《英雄聯盟》世界冠軍選手、YouTuber Toyz（劉偉健）昨（6）晚開直播，質疑Joeman新莊家中被搜電子秤、捲菸紙、大麻菸成品等多項物證，卻只驗尿沒驗髮，以過來人經驗大喊：「我不服！」表示他當初被驗尿又驗髮，頭髮沒驗出也被送勒戒。

▲過去曾因販售大麻菸彈遭逮的網紅Toyz，晚間9點也開啟「Joe是藥對決」直播談論案情，線上直播超過10萬人同時觀看。（圖／YT@Toyz頻道）
▲過去曾因販售大麻菸彈遭逮的網紅Toyz，6日晚間9點也開啟「Joe是藥對決」直播談論案情，線上直播超過10萬人同時觀看。（圖／YT@Toyz頻道）
而Joeman也在離開地檢署後，今（7）中午也在IG發出新的影音內容，而且是在業配，短短不到一小時按讚數1.5萬讚、620則留言，不少網友直呼「太狠了！關不住的流量」。

涉毒對YouTuber影響有多大？先複習Joeman的「哈門」前輩Toyz大麻案歷史軌跡，他是在2021年9月因涉嫌販賣二級毒品大麻，被羈押2個月後於11月底以150萬元交保，再被送進台中戒治所觀察勒戒1個多月後，2022年1月初獲釋。

掌握時間序後，《NOWnews今日新聞》再根據YouTube分析網站「playboard」資料比對，發現2021年9月，Toyz涉毒當月YouTube收穫37.6萬元粉絲抖內，位居第2名，因被羈押2個月又勒戒，2021年10月至12月，連續3個月跌出「抖內榜」100強，但2022年1月3日獲釋後，當月又衝回第4名，笑納粉絲贊助金，爽賺33.1萬元，金額與出事前差距不算太大。

▲Toyz去年1月因吸大麻勒戒獲釋，當月YouTube頻道光是「抖內」就賺進超過37萬元。（圖／翻攝playboard網站）
▲Toyz去年1月因吸大麻勒戒獲釋，當月YouTube頻道光是「抖內」就賺進超過37萬元。（圖／翻攝playboard網站）
而今年6月捲入MeToo、被控性騷民進黨議員鍾沛君的YouTuber朱學恆也是花3個月流量止血，MeToo前、今年5月「朱學恆的阿宅萬事通事務所」YouTube頻道是抖內榜冠軍，賺進71萬3838元，9月朱學恆重新進榜，笑納超過21萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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