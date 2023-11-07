獨／Joeman涉毒照搶流量！Toyz實證勒戒當月　YouTube爽賺37萬元

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而Joeman也在離開地檢署後，今（7）中午也在IG發出新的影音內容，而且是在業配，短短不到一小時按讚數1.5萬讚、620則留言，不少網友直呼「太狠了！關不住的流量」。
涉毒對YouTuber影響有多大？先複習Joeman的「哈門」前輩Toyz大麻案歷史軌跡，他是在2021年9月因涉嫌販賣二級毒品大麻，被羈押2個月後於11月底以150萬元交保，再被送進台中戒治所觀察勒戒1個多月後，2022年1月初獲釋。
掌握時間序後，《NOWnews今日新聞》再根據YouTube分析網站「playboard」資料比對，發現2021年9月，Toyz涉毒當月YouTube收穫37.6萬元粉絲抖內，位居第2名，因被羈押2個月又勒戒，2021年10月至12月，連續3個月跌出「抖內榜」100強，但2022年1月3日獲釋後，當月又衝回第4名，笑納粉絲贊助金，爽賺33.1萬元，金額與出事前差距不算太大。
而今年6月捲入MeToo、被控性騷民進黨議員鍾沛君的YouTuber朱學恆也是花3個月流量止血，MeToo前、今年5月「朱學恆的阿宅萬事通事務所」YouTube頻道是抖內榜冠軍，賺進71萬3838元，9月朱學恆重新進榜，笑納超過21萬元。
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