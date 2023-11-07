疫情後「中進中出」航線　議員：中市府沒進度

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黃馨慧指出，觀光局為大力行銷台中，分別在8月與溫泉業者去日本青森、9月去日本名古屋市「台日觀光高峰論壇」、10月去日本大阪旅展、11月去名古屋市「推廣夜市活動」，另外還與日簽訂相關觀光協定，為促銷城市旅遊。
黃馨慧表示，官員頻赴日行銷，但根據觀光署統計，今年截至八月，台灣訪日262.3萬人次，日本訪台僅只有49.3萬人次。相較108年同期人數台日觀光逆差2.6倍，疫情後台日觀光逆差已超過五倍之多，訪台日本遊客恢復不到疫情前的一半人數。
黃馨慧指出，中央與地方官員認為日本遊客不來是因為日幣匯率問題，但為何日本旅客出遊韓國、東南亞旅客已恢復至疫情前八成？民眾最關心的實質性問題「中進中出」航線，從林前市長數次赴日表達意願互通航線，至今都沒進度，官員赴日只簽具象徵性的交流協定，沒有實質項目內容，恐怕淪為口惠而實不至。
台中國際機場不斷花錢擴建，但該有的國際航線卻因疫情或其他因素斷航至今未恢復，導致台中觀光旅遊住宿率下降，去年輔導績效還被評為乙等「六都墊底」，為了實質促銷城市旅遊，提升觀光競爭力，建議觀光局檢視行銷政策，落實「中進中出」恢復各國航空交通為重要任務。
觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場目前已有5條定期加4條包機復航或開通，觀旅局與多家航空業者及潛力機場密切聯繫佈局中，近期將陸續有新航線推出，並持續與中央共同努力爭取，推展國際航線復甦，便利行旅並引進各國遊客。
另有關旅宿住用率，目前台中市旅宿業共有501家，依據交通部觀光署台灣旅宿網公布數據，台中今年上半年住宿約406萬人次，六都第二，成長顯著；此外，依據交通部觀光署最新主要遊憩據點統計，台中市遊客數今年1至8月約3,707萬人次，也是六都第二，成績亮眼。