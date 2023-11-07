特企／Qmomo全台最美粉紅內衣店！雙11當日限定獨寵「11」幸運兒

你是「11」幸運兒嗎？ 台灣網路女性內衣第一品牌Qmomo廣邀幸運兒們站出來！不只獨厚11月壽星，還要幸運兒遍地開花，「11/11當日限定」專寵優惠活動。全省主題門市幸運大串聯，凡於11月11日當天親臨門市，出示身份證件內含「11」數字或名字內含「11」同音者，即享結帳金額滿1,111元再折111元之限定優惠。搭配Qmomo雙11折扣活動，好事再加碼，滿額6000元現折600元，折上加折，讓女孩們暢享購物樂趣，盡情釋放快樂多巴胺！ (台中麗寶Outlet門市恕不參與活動)
2023銷售冠軍「美容覺主」1111單日限定驚喜價
11月11日當日獨享！ Qmomo銷售霸榜明星，「晚安推推．美容覺主」睡眠內衣系列－ 11.11當日限定驚喜價，以超甜價格即可輕鬆帶回熱銷明星商品，招牌雙C設計，獨家機能結構，讓女孩們在睡眠同時也能輕鬆保養胸型、穩定胸部改善外擴狀況，高訂面料絲滑緞布材質，為女孩打造平價易入手的高訂規格法式睡衣，全系列「質感黑、月光灰、霧光藍、香檳金」四色，錯過不再加碼，立即帶上閨蜜，備妥手邊內含11幸運數字的身份證件，前往Qmomo門市一同共赴11狂歡盛典。
打卡全台最美粉紅內衣店 雙11血拼朝聖不漏踩
雙11不止買好物更要逛美店，擁有網友受封「全台最美粉紅內衣店」美稱的Qmomo，以各式粉紅主題門店，打造女孩夢幻購物間，獨家大Size寵粉試衣大空間，六件式貼心試衣備品：髮圈、胸貼、濕紙巾、紙內褲、試衣褲、美胸霜等一應俱全，為女性顧客打造沉浸式購物的VIP體驗。更有業界首創，專業美胸師一對一試衣貼身服務，為來店顧客提供美胸諮詢及內衣選購導覽等服務，門店更設有美胸按摩SPA中心，提供顧客由內衣選購到胸型保養，一站式的完整貼心服務，滿足女生們貼身私密的專屬需求。11.11帶上閨蜜！手刀預約來店體驗完整服務，讓買內衣也可以是生活中的幸福大事！Qmomo用舒適、隱密打造專屬女孩購物空間。
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