大搶工時代！日本對越南移工吸引力下降　日媒：薪資太低找不到人

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目前在日本的外國技能實習生，平均薪資已達到10年前的1.4倍，正逐漸拉近與日本年輕人的差距。在2022年，技能實習生的基本薪資為17.8萬日元（約新台幣3.9萬元）。日本建築業的老闆指出，年輕人完全不想做辛苦的工作，假如沒有外國移工，很多建案都沒辦法進行。而製造業與建築業中，外國人的占比分別達4%以上與2%以上。
根據日本法務省統計，截至2022年底日本外國籍居民人數達307萬人，創歷史新高，首次突破300萬人。這些居民中的大多數擁有多種居留身份，例如學生簽證或依親簽證，為日本勞動力市場做出了貢獻。
其中，外籍勞工有32.5萬名「技能實習生」和13.1萬名「特定技能工人」對支持日本經濟發揮重要作用，換言之，日本社會依賴45萬名外籍勞工來做日本年輕人不願意做的工作。而越南是日本最大的移工來源國，佔技能實習生的54%和特定技能工人的59%。過去十年，越南居民和勞工的數量增加了近十倍，達到49萬人。
日本東海大學教授萬城目正雄指出，缺工的狀況在偏遠城市更明顯，因為這些城市的農業、製造業、營造業和服務業都缺少日本年輕人，所以即便雇用移工的手續費高昂，但企業還是得雇用移工，「不然工作無法進行下去。」
根據澳洲大學亞太事務研究網站「東亞論壇（East Asia Forum）」，由於日圓大貶值，越南移工的感覺便是收入變少，赴日的越南移工收入至少減少了10至20%。河內人力資源服務公司Himawari Service的總裁Nguyen Thuy Linh表示：「自從日圓貶值以來，要招募去日本的移工變得更困難。」