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白上衣洗到「白亮亮」！家事達人揭清潔妙招　脫下就洗多穿好幾次

▲白上衣是不少人的衣櫥裡的必備單品之一，但容易有斑點或發黃的問題，讓人相當困擾，家事達人就分享保持「白亮亮」的清潔秘訣。（示意圖／pixabay）
▲白上衣是不少人的衣櫥裡的必備單品之一，但容易有斑點或發黃的問題，讓人相當困擾，家事達人就分享保持「白亮亮」的清潔秘訣。（示意圖／pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

白色上衣時尚百搭，是衣櫃裡的必備款式，但時間一久常有出現斑點或發黃的困擾，如果還有汗漬，光看就是氣味十足。對此，家事達人486先生建議，白上衣穿完後就應該要立即清洗，才能避免分皮膚所分泌的油脂和汗液，讓衣服發黃甚至飄出酸臭味，此外，洗衣機不要超過7分滿，才能較好的清潔力。

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在白衣服上會特別容易感覺到衣服變黃， 486先生點破關鍵原因在於沒有即時清洗乾淨。因衣服接觸了皮膚所分泌的油脂和汗液，若當天沒有趕快清洗，經過累積和氧化容易讓衣服發黃甚至飄出酸臭味，這樣的狀況，尤其在白色衣服上會特別明顯。

▲達人提醒，無論是直立式或是滾筒式洗衣機，洗滌的衣物量都不能放太滿，以免影響水流或滾動及拍打空間，進而影響清潔效果，建議每次洗衣量不要超過筒槽的70%為最佳。（圖／官方提供）
▲達人提醒，無論是直立式或是滾筒式洗衣機，洗滌的衣物量都不能放太滿，以免影響水流或滾動及拍打空間，進而影響清潔效果，建議每次洗衣量不要超過筒槽的70%為最佳。（圖／官方提供）
但如果穿完後就立即清洗，衣服卻還是變黃變舊，家事達人指出通常是因為洗滌不當或倒太多洗衣精造成，洗劑殘留在衣物纖維上，486先生提醒，無論是使用直立式或是滾筒式洗衣機，洗滌的衣物量都不能放太滿，以免影響水流或滾動及拍打空間，進而影響清潔效果，建議每次洗衣量不要超過筒槽的70%為最佳。

此外， 486先生指出，衣服「反面洗」能夠更輕易地將皮膚接觸面所沾染的油脂和汗水洗淨，還能同時減少起毛球的機率。但如果衣服表面明顯較髒，就不用翻面洗。可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣精塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去汙劑再丟洗。

▲可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣精塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去汙劑再丟洗。（圖／官方提供）
▲可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣精塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去汙劑再丟洗。（圖／官方提供）

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