稱雙方「善意多到滿出來」　黃士修證實郭台銘、柯文哲談這些重點

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黃士修說，他們談的是國家治理、總統職權，包含國防、外交、兩岸，柯文哲也說過郭台銘在此方面比他厲害，郭台銘非常重視財經、科技、經濟政策，柯文哲也常常跟他請教。
黃士修說今天重點在於，郭台銘是無黨、柯文哲是小黨，郭台銘跟民眾黨談，是設身處地當民眾黨未來著想，無論2024這局總統大選如何，民眾黨總是要生存發展，四年後民眾黨會成為什麼樣子？還會是小黨嗎？面對民進黨、國民黨，四年後柯文哲還有辦法挑戰藍綠兩大黨嗎？
因此，黃士修直言，「這是郭台銘與柯文哲談判的最大空間」，當兩人真心談合作，不是談決鬥規則定生死，以藍白這種方法談不成；更強調「這段期間郭柯陣營一直都在遞橄欖枝，我們兩方的善意已經多到滿出來了」。
至於有媒體追問郭台銘可能退選嗎？黃士修駁斥，這應該是某些有心人士放話， 從參選到連署送件了還有人說郭台銘要退選，不知道這些人腦子裡在想什麼，直言「如果要退選會花這麼多時間每天兢兢業業嗎？」
針對「柯郭搭配」參選總統的可能性？黃士修則笑稱，「終有一天會到深水區」，但目前看起來國民黨比較急，一下說10月底、一下說11月初，他不知道他們的期限是何時，但最急的應該是朱立倫跟侯友宜，不過郭辦沒有設定時限，只有法定總統登記參選時程11月20日至11月24日，在那之前都是順其自然、水到渠成。