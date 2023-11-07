姚立明要幫賴清德打敗柯文哲　當年他們都是柯家軍！現在重返綠營

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姚立明1995年在高雄縣代表新黨當選第3屆立委；1997年間因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被指控詐財而退出新黨，卸任立委後曾一度淡出政壇。2006年，姚立明加入百萬人民倒扁運動總部，並擔任副總指揮；2007年成為紅黨不分區立委名單，而紅黨創立者多為倒扁活動中紅衫軍的核心幹部；2012年大選時支持民進黨參選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事。
姚立明2014年7月加入台北市長參選人柯文哲的競選團隊，任競選總部的總幹事，並帶領打贏選戰，其頭銜是近年最常被提起的。雖然姚當時表示不會進入北市府任職，不過姚的妻子楊芳玲仍接任台北市法務局長，2016年因不認同長官理念而辭去局長一職。
2018年時，柯文哲再度爭取市長連任，民進黨排出立委姚文智對決，而姚立明當時表示，願擔任姚文智的競選總幹事，正式與柯文哲撕破臉，並批評柯是個沒有價值觀的人，只是，姚最後以健康因素為由，婉拒姚文智競選總幹事。姚文智之後也落選退出政壇。
林鶴明在柯市府學到危機處理能力
林鶴明出身謝長廷幕僚，為新文化學生工作隊成員，2008年中華民國總統選舉時參與謝長廷青年軍。2012年中華民國總統選舉時任職蔡英文競選總部青年部副主任，推出「小英女孩」吸引外界目光。
2014年九合一選舉後，林鶴明任職台北市政府發言人，因林錦昌向柯文哲借將，2017年1月7日轉任中華民國總統府任職。林鶴明2022年7月曾在臉書發文指出，「也不知道為何，柯市長就很像是個危機吸塵器，一些光怪陸離的事情都會發生在他身上（八字太重？）」，導致那兩年，他實在是高度累積「危機處理能力」，他形容，在柯市府學習到最多最多的能力，就是「危機處理」。
2019年10月，林鶴明轉任蔡英文總統競選辦公室副執行長兼發言人。隔年3月出任民進黨副秘書長，並負責督導網路社群中心。2022年11月26日轉任民進黨代理秘書長，2023年1月18日卸任。林鶴明現為三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長。
戳戳妹（葉芝邑） 被柯文哲弄哭無數回
1993年出生的葉芝邑在2014年5月參加柯文哲競選辦公室的青年海選計畫，進入柯辦成為新聞聯絡人，成為當時柯陣營最年輕的新聞幕僚，因為常在柯文哲跑行程不小心說錯話時而去戳柯文哲提醒，而被大眾封為「戳戳妹」。柯文哲還曾對葉芝邑說：「妳要繼續勇敢指出長官的錯誤」。
葉芝邑接受訪問曾表示，「以前長輩都說政治很骯髒，不要去碰」，但加入柯團隊後，發現柯文哲其實有「人格潔癖」，道德感很高，不容許做偷雞摸狗的事情，讓她對政治完全改觀。但是她也曾指出，柯文哲的大砲個性，講話經常不留情面，不知道被弄哭多少次。
2016年3月9日，葉芝邑負責柯文哲市長官方社群媒體經營，不過一年後就向柯文哲請辭。2017年3月17日，正式辭去台北市政府秘書處媒體事務組專員一職。同年6月，葉芝邑轉職至蔡英文政府所掌的中華文化總會任職。
總統府發言人林聿禪也曾是柯幕僚
林聿禪曾在2014年擔任柯文哲競選幕僚，她形容，柯文哲的個人風格是大砲型格、直來直往，心裡想什麼，嘴巴就說什麼，毫不修飾，也不會想這句話會不會傷到其他人。不過，林聿禪在柯文哲就任台北市長2年內就辭職，轉任時任行政院長發言人徐國勇機要，2022年還曾擔任民進黨台北市參選人陳時中競辦發言人，2023年1月30日被任命為總統府發言人。