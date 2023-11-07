特企／「薇閣雲品」瞄準金字塔頂尖客！林口美校旁夢幻別墅首開箱

冠宸建設、薇閣建設深耕林口，累積近二十年別墅住宅經驗，最懂得別墅主人居住需求，除了「薇閣雲品」，知名業績作品包括：藏綠、咏山水一二期、竹香園、雲川、雲鼎、雲軒、雲璽，目前更籌備下一期別墅社區，預計明年推出。
「薇閣雲品」一進門，庭院迎賓松，瞬間轉換空間氣質，客廳彷如一具光盒，陽光灑落無所不在，通透清朗使人心情開朗，側面落地窗外牆，是一面七米高水瀑牆，從一樓客廳傾瀉而下，「疑似銀河落九天」創造了獨特的居家背景氛圍，使人凜然澎湃，心曠神怡，猶如站在觀瀑台上沈澱心緒，立刻與都市塵囂隔絕，讓家成了無可取代的地方。
走進客廳，視線在落地窗的引導下延伸至餐廳，並與戶外BBQ庭院空間合而為一，讓一家人用餐同時，享受大面溫暖陽光、庭院的鳥語花香；邀請親友來家裡聚會開派對，無論在戶外BBQ區或家庭劇院，可動可靜，賓主盡歡；偌大院落，適合寵物活動，大型犬能有充分空間奔跑嬉戲，「薇閣雲品」增進全家更緊密幸福的生活方程式，從基本空間佈局與細節，已設想周到。
一層一臥室的豪奢尺度，表現悠遊自在的新高度，藉由開闊通透的採光與視野，釋放五感的鬆輕靜，視線所及不必奢華奪目，而是大器的高貴尊榮；光線與影子拉出欣賞的距離，氣韻在其中流動，美感從內心油然而生；「薇閣雲品」打造的生活場域就像時尚T台，主人正是居家場域的超級巨星。
有天有地，生活展現豐富美妙姿態，每一棟「薇閣雲品」R層頂樓空間，配有一座大露台，可做瑜伽、運動、曬太陽，喜愛花藝人士可佈置一座心愛小花園，而室內空間還可作為工作室、茶藝室、圖書館、畫室，就像主人的秘密天地，展示從世界各地帶回來的珍藏極品，就像打造一座私人博物館。
林口國際菁英圈東湖路一帶，吸引海歸派華人移居，「薇閣雲品」距「馬禮遜美國學校」僅2分鐘、距「康橋國際學校」僅5分鐘，美國學校採14年美制教育，孩子一路輕鬆接軌常春藤大學，讓父母更能專注心力於事業，因此吸引海歸派父母購置。
而「獨立不干擾、隱私安全、有天有地、有庭院與大車庫」特性，則深深吸引台北市企業主遠避塵囂、隱密渡假養生的居住需求，席次有限，歡迎預約參觀。
「薇閣雲品」
貴賓專線：02-2601-3677(全預約制)
冠宸建設、薇閣建設 自建自售
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