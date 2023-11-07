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一卡通獲國家永續發展獎肯定　多面向合作帶動社會永續力

▲一卡通公司獲得國家永續發展獎肯定，此外，今年度也同步榮獲「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽_綠色金融科技金融機構組園區獎」等獎項肯定。（圖／一卡通公司提供）
▲一卡通公司獲得國家永續發展獎肯定，此外，今年度也同步榮獲「2023數位沙盒主題式技術實證創新競賽_綠色金融科技金融機構組園區獎」等獎項肯定。（圖／一卡通公司提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2023年國家永續發展獎得獎名單日前揭曉，一卡通公司今年首度報名即獲得國家永續發展獎肯定。一卡通公司表示，iPASS一卡通服務項目緊扣著聯合國永續發展目標SDGs、臺灣永續發展目標並且於淨零排放策略上以12項關鍵戰略的「淨零綠生活」、「綠色金融」、「公正轉型」來規劃或制定行動方案，並落實執行年度發展目標，積極成為政府與企業最佳永續創新思維合作夥伴。 

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近年一卡通積極發展永續服務，與高市府推動示範，在數位餐食券及月經平權方案協助教育局及學校優化治理效率，另與高雄市交通局及東南水泥推動企業月票ESG方案。在擴大支付生態圈的整合，也配合高市府城市幣與演唱會無現金商圈等專案合作，立下成功典範並已陸續推廣到其他縣市。

一卡通公司董事長廖泰翔表示：「2023年一卡通邁入iPASS 3.0，積極成為政府與企業最佳數位轉型夥伴，以永續的思維、金融科技技術能力發展出具包容、有韌性的服務方案。未來一卡通也將積極發展支付服務的多元永續應用，配合中央、地方政府及企業的公共服務及交通減碳政策，成為FinTech產業的創新領導品牌。」

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示：「為實踐2050淨零轉型目標，一卡通將以全台交通、民生消費、生活繳費及社群互動四大場景，透過全場域數據作為永續創新的動能，積極成為政府與企業最佳永續創新思維合作夥伴。」

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