Joeman惹「大麻煩」不會停止拍片！曝新節目計畫中：我非常愛創作
台灣知名網紅Joeman（本名:翁雋明）因持有二級毒品大麻，遭警方移送新北地方檢察署，檢察官偵訊後無保飭回。今（7）日Joeman也發出影片坦承不諱，但也澄清「自己已經一段時間沒有使用大麻」，此外，他也表示自己不會停止更新：「我自己是非常愛創作的人」。
記者潘毅／綜合報導
本次Joeman惹上大麻煩先是詳細交代案件經過並道歉，他也表示接下來還是會持續拍影片，「我自己是非常愛創作的人，不管是短影音或長影音，當然你也可以解讀說我愛錢，但我想日久見人心，一個創作者喜不喜歡拍片，經過時間檢驗應該是看得出來的」。
Joeman透露，目前「Joe是要對決」的影片庫存量還有兩至三集，「我接下來會繼續維持拍攝，我強烈希望這個節目不要中斷，我會努力多囤一些影片，其他系列的開箱影片跟之前規劃中的新節目，我也都會繼續拍」。
最後Joeman也向最愛的媽媽道歉：「雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯得離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不該做這這樣的行徑，我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子」。
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