台中公車駕駛心聲　議員：交通局面對溝通

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台中市議會交通地政委員會業務質詢，議員張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢，針對日前交通局以適時反應客運業者經營成本，調高每公里48.01元，基本里程運價調整為1人次22.697元，最終能落實在駕駛加薪，要求交通局說明。
張芬郁表示，台中的公車駕駛目前並未收到資方調薪通知，包括雙北、桃園、新竹等都採取直接替駕駛加薪，但交通局採取調高運價補貼業者，並要求業者承諾幫駕駛加薪，她質疑交通局的約束力，也要求交通局說明市庫必須增加的預算，並強調若業者最終無法履行為駕駛調薪，就停止撥付補貼。
交通局長葉昭甫則表示，各業者請領的相關補助分為里程補助和人事補助，目前還在盤點中，最後調薪結果會對外說明。
張芬郁表示，今年5月公車搭乘人次有760.6萬人次，過了一個暑假，今年9
月為656.2萬人次，減少104.4萬人次，好不容易培養的公車人口，因減班而流失，交通局既然認為駕駛荒是主因，就該解決人力問題。
她提出一份由熱心的公車駕駛和關心台中公車發展的民眾，針對基層駕駛做的問卷統計，回收的60份問卷中，駕駛認為導致人力流失的二大主因是工時太長，付出的工作時間和收入不符比例；51%表示每天工時12小時至16小時、33%則是10小時至12小時；有73%的駕駛表示若勞動條件改善，他們會呼朋引伴來擔任公車駕駛，另有68%的駕駛願意參加和交通局面對面交流溝通。