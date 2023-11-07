豬排界天花板！「KATSU鑫」開安和店　雙拼套餐爆吃2大塊夢幻豬排

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2021年時，阿鑫師傅與錸德集團共同籌備創立了菜單上僅有一道熟成豬排飯的「KATSU 鑫」，讓更多消費者可以輕鬆品嚐到阿鑫主廚的精湛手藝。「KATSU 鑫」創始店位於台北捷運中山站商圈，一開幕就吸引許多豬排丼的愛好者，成為動輒排隊一小時的熱門排隊餐廳，並在社群網站造成討論旋風。後KATSU 鑫，再於新北市中和區開設四號公園店。歷經2個月的試營運，「KATSU 鑫 安和店」即將於11月11日正式開幕，小小一間豬排店，卻蘊藏相當多亮點。
亮點一、名家設計空間
「KATSU 鑫 安和店」，正是阿鑫小料理搬遷前、最初起家的店址，具有回歸初心的歷史傳承意義。空間部份，由獲獎無數的知名設計師簡兆芝操刀規劃，不僅保留阿鑫小料理過去使用的工作臺、大門骨幹、盆景、板前高腳椅等物件，更巧妙融入KATSU 鑫本身的品牌個性。
亮點二、嚴選食材
作為丼飯重要基石的白米飯，特別選用「陳協和池上米－月光下的醜美人」，具有絕佳的彈性與甜感，散發優雅天然米香，是同時征服台灣人與日本人的好米。至於炸油，選用非基改芥花籽製成的高品質「澳廚芥花油」，油炸過程中可與肉排中的油脂產生良好的交換率，為豬排保留更多水分。同時，KATSU 鑫還選用生食等級的「瑞福農場鮮蛋」或「良食禾蛋」，以完美狀態的「香煎半熟雙蛋」鋪在每碗蓋飯上，帶來滑順香醇的滋味。
亮點三、同時提供兩種豬肉品牌
KATSU 鑫為支持本土養豬小農，特別在每間分店選用不同的台灣豬肉品牌，並採每日限量100份的方式。其中，中山店選用的「花田喜彘」、四號公園店選用的「農場晃晃」，至於全新開幕的KATSU 鑫安和店，一次供應「農場晃晃」與「1983神農黑豚」兩種品牌，為賓客帶來各具特色的極致雙重享受。
「1983神農黑豚」孕育於彰化濱海、傳承三代的「增豐牧場」，本身是由擁有台灣古老黑豬血統的「畜試黑豬一號」、「高畜黑豬」和「杜洛克」混種而成的優良品種。飼養過程嚴選歐盟及FDA認可之非基改原料作為飼料配方，並且添加有機硒元素、啤酒酵母基作為輔助，肉質富有彈性並有著自然鮮甜，還有著豐潤飽滿的油花，堪稱豬肉界的頂級精品。
憑藉著「兩種品牌肉」的優勢，安和店以「農場晃晃」的頂級肉品，供應多款KATSU 鑫招牌的明星餐點。擁有超高人氣的「熟成豬排蓋飯」，嚴選2公分厚切豬里肌部位，並特別保留0.5公分厚的表層油脂，外表酥脆的豬排，內層柔嫩不乾柴，而油脂與瘦肉交接處有些許細筋，竟帶出些許脆感，加上半熟雙蛋，以及調和關原溜醬油、湯淺手工濁醬油為基底的靈魂醬汁，是悄悄植入阿鑫師傅童年回憶中「醬油荷包蛋」，整體吃起來沒有炸物慣有的油膩感，而是分外爽口迷人。至於「滑蛋豬排蓋飯」，吸附醬汁的豬排更鹹甜夠味。淋上生食級蛋液則更顯香濃潤口。
亮點四、雙拼套餐「黑豚滑蛋豬排蓋飯＋炸豬排」
鑫 安和店特別以「1983神農黑豚」推出升級版的限定餐點「1983神農黑豚熟成豬排蓋飯」，選用歷經7日濕式熟成的里肌部位作為主角，油炸後的口感外酥內嫩，柔和中帶著清甜，尤其油花不僅宛若和牛般細緻，尾韻更帶有優雅的堅果香氣。
另款同樣為安和店限定的「1983神農黑豚極享雙拼套餐」，更是一次提供「1983神農黑豚滑蛋豬排蓋飯」＋「KATSU 鑫特製醬汁1983神農黑豚炸豬排」，總肉量重達280公克，還能一次嚐到兩種不同的調味，僅於11月11日至11月30日期間限時供應，每日限量10份。
亮點五、11月底前送男爵馬鈴薯製作「可樂餅」
為慶祝KATSU 鑫 安和店正式開幕，11月11日至11月30日期間，凡到店點購套餐，即可贈送由日本北海道男爵馬鈴薯製成的「日式可樂餅」1份。另外還有豬排三明治、豬排沙拉等菜菜色，很適合外帶。
喜愛日本美食文化的，更不容錯過將開幕的SAKURA日式餐酒館，由克麗德國際集團2004年在日本成立，過去主要經營飯店溫泉業、餐飲業等業務，經營區域更是遍及全日本，以及紐約、洛杉磯等。台灣首家分店籌備已久，位在ATT 4 FUN信義店的7樓，最大亮點是該店由林襄投資。
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