台灣大賽／味全樂天搶第2勝！桃園棒球場天氣佳 體感氣溫僅19度
中職34年總冠軍賽「台灣大賽」休兵一日後，今（7）日移動到桃園國際棒球場開打，系列賽樂天和味全戰成1比1平手，中央氣象署表示，桃園棒螑場今日天氣天候狀況佳，降雨機率0%，不過由於受到東北季風影響，北台灣入夜後氣溫較低，球場僅攝氏22度、體感更只有攝氏19度，提醒球迷進場務必攜帶保暖衣物，離場時氣溫還會再低攝氏1至2度。
記者張志浩／綜合報導
台灣大賽第三戰在桃園棒球場舉行，開打時間為晚上6時35分，氣象署說明，桃園棒球場下午體感舒適，氣溫約落在攝氏25度、體感攝氏21度，但晚上6時後轉為偏涼，氣溫約落在攝氏23度、體感攝氏20度，晚上9時後氣溫約落在攝氏22度、體感攝氏19度，基本上比賽開打後持續降溫，比賽結束散場後和剛進球場相比，會有些許溫差，建議攜帶保暖衣物。
氣象署表示，桃園棒球場今日晚上風向為「偏東風轉東北風」，由一壘側往三壘側吹，傍晚時風勢較大，間接降低體感溫度，隨著時間越晚，風力慢慢減小，此外，雖然今日晚間北台灣受東北季風影響，氣溫較低，不過其帶來的水氣較少，因此台灣大賽第三戰並不會受到雨勢影響。
中職34年台灣大賽第三戰，主隊樂天桃猿派出本土投手曾仁和先發，味全龍則派上勝投、奪三振雙冠王洋投鋼龍，這場比賽對兩隊來說至關重要，依照過往歷史總冠軍賽數據，只要率先取得2勝的球隊，封王機率超過6成。