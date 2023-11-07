捷運環狀線夜間成「無人車站」？新北綠議員轟意外發生怎因應
民進黨新北市議員黃淑君今（7）日在新北市議會市政總質詢上揭露一段影像資料及影片，內容為環狀線車站在深夜10點後沒有任何隨車人員及站務人員，變成「無人車站」。對此，新北市政府捷運局長李政安回應，影片中可見保全人員非無人車站，黃淑君則再轟保全人員能維護交通意外事件嗎？若是意外發生時要怎因應？對此李政安則說到，理論上不可能無人，會再去查明。
記者吳嘉億／新北報導
黃淑君說明，捷運環狀線今年5月由台北捷運公司點交給新北捷運公司、10月北捷人員全部撤場歸建，實際於深夜11點訪查新北市環狀線營運情形，發現環狀線板新站及新埔民生站並無任何隨車人員或者站務人員，詢問保全私下透露晚上10點半後實施無人站，僅保全一個人留守，包括多鐵共構的環狀線板橋站也是一樣，期間因為還要巡視站內，暫離站務室，如果市民有需要協助，或發生意外事故，後果將不堪設想。
黃淑君強調，前陣子與環狀線同樣都是無人駕駛的中捷發生意外，讓許多人心驚，當時捷運局就宣示安全措施，但實際狀況卻有落差；希望捷運局能徹查清楚，注重運輸安全，也守護晚歸市民。
李政安指出，環狀線目前有400名員工、100名是外包的，新北接管後運量持續增加，每日都有6萬人次，並提供更安全便捷的搭車環境，對於相關安全問題會再去查明、了解。