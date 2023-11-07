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捷運環狀線夜間成「無人車站」？新北綠議員轟意外發生怎因應

▲市議員揭露捷運環狀線板新站在晚間10點後就無任何隨車人員及站務人員。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）
▲市議員揭露捷運環狀線板新站在晚間10點後就無任何隨車人員及站務人員。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨新北市議員黃淑君今（7）日在新北市議會市政總質詢上揭露一段影像資料及影片，內容為環狀線車站在深夜10點後沒有任何隨車人員及站務人員，變成「無人車站」。對此，新北市政府捷運局長李政安回應，影片中可見保全人員非無人車站，黃淑君則再轟保全人員能維護交通意外事件嗎？若是意外發生時要怎因應？對此李政安則說到，理論上不可能無人，會再去查明。

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▲新北市議員黃淑君質詢新北市政府捷運局長李政安捷運環狀線夜間無隨車人員及站務人員，意外發生怎因應。（圖 ／翻攝新北市議會直播平台）
▲新北市議員黃淑君質詢新北市政府捷運局長李政安捷運環狀線夜間無隨車人員及站務人員，意外發生怎因應。（圖 ／翻攝新北市議會直播平台）
黃淑君說明，捷運環狀線今年5月由台北捷運公司點交給新北捷運公司、10月北捷人員全部撤場歸建，實際於深夜11點訪查新北市環狀線營運情形，發現環狀線板新站及新埔民生站並無任何隨車人員或者站務人員，詢問保全私下透露晚上10點半後實施無人站，僅保全一個人留守，包括多鐵共構的環狀線板橋站也是一樣，期間因為還要巡視站內，暫離站務室，如果市民有需要協助，或發生意外事故，後果將不堪設想。

黃淑君強調，前陣子與環狀線同樣都是無人駕駛的中捷發生意外，讓許多人心驚，當時捷運局就宣示安全措施，但實際狀況卻有落差；希望捷運局能徹查清楚，注重運輸安全，也守護晚歸市民。

李政安指出，環狀線目前有400名員工、100名是外包的，新北接管後運量持續增加，每日都有6萬人次，並提供更安全便捷的搭車環境，對於相關安全問題會再去查明、了解。

▲市議員揭露捷運環狀線新埔民生站在晚間10點後就無任何隨車人員及站務人員。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）
▲市議員揭露捷運環狀線新埔民生站在晚間10點後就無任何隨車人員及站務人員。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）

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