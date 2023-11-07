Joeman蕾菈染毒！錢小豪曝港星拍片前呼麻 「大家都知道的藝人」
60歲資深港星錢小豪，當年演出經典殭屍片《暫時停止呼吸》走紅，日前他來台力挺網紅草爺新單曲〈按部就班〉無酬演出MV，今（7）日媒體餐敘，聽聞網紅 Joeman（九妹）和蕾菈夫妻因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕，他不禁直嘆：「奉勸全世界的年輕人，這樣對身體不好，抽太多腦筋會記性不好！」他坦言，過去在香港演藝圈有見過藝人使用違禁品，「男女都有，大家都知道的藝人，有些很厲害抽完還可以演戲」。
記者黃盈容／台北報導
錢小豪是80、90年代香港知名港星，演過多部電影，他今語重心長表示，「其實我們演員娛樂都很多，可以唱卡拉ok、喝酒，不要碰毒品！」認為減壓有很多方式，毒品有害身體，呼籲大眾千萬別碰。
錢小豪也爆料，過去在香港演藝圈有見過碰毒品的藝人，且男女都有，在片場抽完大麻，還能接著演戲，「他們會在拍戲現場抽，不影響我、不影響工作，個人自由」，至於對方是否還在線上？錢小豪裝傻，「不知道，我年紀大了腦退化很多事忘記」。
錢小豪近期忙著和劉德華、謝霆鋒拍動作片，抽空來台力挺草爺，日前還去新竹湖口、過去經典港片《殭屍先生》拍攝地點探訪，遇到粉絲，大家都不敢相信是錢小豪本人。
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