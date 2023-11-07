竟超過5萬天！越南房屋庫存天數飆升　149年才能賣完

超嗨！曼谷「背包客天堂」大麻商店暴增5倍　9成顧客是外國人

▲泰國曼谷的考山路在2022年大麻合法化後暴增大量的大麻商店。（圖／翻攝自泰國媒體phuket go）
▲泰國曼谷的考山路在2022年大麻合法化後暴增大量的大麻商店。（圖／翻攝自泰國媒體phuket go）

國際中心賴正琳／綜合報導

向來有「背包客天堂」的泰國曼谷考山路（Khaosan Road），在2022年大麻合法化後暴增大麻商店，今年考山路目前便有約40至50家大麻商店，相較於去年只有10家，明顯擴店不少，而這些商店的主要客戶有九成都是外國人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Thaiger》報導，考山路商業協會會長Sanga Ruangwattanakul認為，政府應該成立一個新的委員會，並在未來一年加強對大麻的管制，例如要求店家明確標示大麻的原始來源，以防止非法進口並確保品質。「大麻合法化確實為泰國創造了一個獨特的賣點，因為我們是第一個將大麻合法化的亞洲國家。」

根據《路透社》，從國外走私進泰國的大麻也開始打擊本土產業，且由於大麻商家如雨後春筍般出現，市售價格正在下跌，曼谷考山路的本土大麻商家同樣反對外來大麻的入侵。

除了考山路的業者呼籲政府加強監管，泰國另一個熱門景點普吉島對於大麻也有管控，普吉府的衛生稽查員每週對全島的大麻商店及相關場所進行隨機檢查，檢查包含店家的營業證照及大麻來源是否合法，此舉被視為普吉島進一步監管大麻使用規範的措施。

過去在泰國，民眾只要被發現藏有大麻，都可能會被判處5年監禁，生產則會被判處15年有期徒刑；不過當民眾了解大麻比起菸酒的成癮性更低，且成分天然，長期吸煙或喝酒反而更傷身，同時政府合法化後，情況有了一百八十度的大轉變，所有的熱門景點都有大麻商店，如雨後春筍般地開店。

根據泰國商會大學（UTCC）估算，截至2022年底，泰國大麻市場產值約280億泰銖（約新台幣246億元），2023年將增長至318億泰銖（約新台幣280億元），到了2025年，該市場價值將達到429億泰銖（約新台幣377億元）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

半數美國人試過！多州陸續合法化大麻　18至34歲年輕人最多

旺季怕交通堵塞！泰國普吉島業者憂基礎建設不足　揭旅遊復甦利弊

最新文青景點！泰國清邁版「小樽運河」超吸睛　特色市集曝

韓國帥哥介紹泰國曼谷！最愛「這一區」　滿街都是質感美食餐廳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞