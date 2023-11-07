超嗨！曼谷「背包客天堂」大麻商店暴增5倍　9成顧客是外國人

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根據《路透社》，從國外走私進泰國的大麻也開始打擊本土產業，且由於大麻商家如雨後春筍般出現，市售價格正在下跌，曼谷考山路的本土大麻商家同樣反對外來大麻的入侵。
除了考山路的業者呼籲政府加強監管，泰國另一個熱門景點普吉島對於大麻也有管控，普吉府的衛生稽查員每週對全島的大麻商店及相關場所進行隨機檢查，檢查包含店家的營業證照及大麻來源是否合法，此舉被視為普吉島進一步監管大麻使用規範的措施。
過去在泰國，民眾只要被發現藏有大麻，都可能會被判處5年監禁，生產則會被判處15年有期徒刑；不過當民眾了解大麻比起菸酒的成癮性更低，且成分天然，長期吸煙或喝酒反而更傷身，同時政府合法化後，情況有了一百八十度的大轉變，所有的熱門景點都有大麻商店，如雨後春筍般地開店。
根據泰國商會大學（UTCC）估算，截至2022年底，泰國大麻市場產值約280億泰銖（約新台幣246億元），2023年將增長至318億泰銖（約新台幣280億元），到了2025年，該市場價值將達到429億泰銖（約新台幣377億元）。
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