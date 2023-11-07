Joeman「3分24秒」道歉全文！認吸大麻：我活該、但我會繼續拍片

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大家好我是Joeman，這是一支道歉影片，我覺得既然我是從YouTube平台發跡的，也有很多粉絲朋友關心，所以我還是決定拍這支影片，跟大家聊聊發生的事情。
這兩天新聞超級多，有一些內容正確，有一些是捕風捉影，那我的確在今年國外跟台灣，都吸食過大麻，也有持有少量的大麻自用。
警方問我時，我也全程的承認，我並沒有對警方跟檢方否認吸食，只是我的確已經一陣子沒有使用了，這一部份我已經全程配合警方進行驗尿，希望檢驗的結果可以證明這件事。
那一切都是按照他們指定的流程，如果他們要驗頭髮，我也沒有問題，我的頭髮都還在，那我人也還在台灣，新聞上照片中的大麻呢，應該是整次緝毒行動查獲的量，而非我本人持有的量。
接下來，我要跟我的觀眾與粉絲道歉，我真的很抱歉，謝謝部份的人幫我說話，但我自己很清楚，在台灣吸食大麻就是違法的，我知法犯法，這百分之百是我的錯，我無從推卸責任。
壓力大，也有很多可以紓壓的健康與合法管道，身為公眾人物的我，絕對是最錯誤的示範。希望各位台灣觀眾如果壓力大，也千萬不要犯法購買跟吸食大麻。
我全部平台的留言都沒有關，有大量的留言跟私訊，不管是批評的、酸我的、做迷因的，我都接受。擁有話語權的公眾人物做錯事被批評，我覺得是應當的。
也很感謝那些替我講話、鼓勵我的朋友跟觀眾，但請不用為我跟其他人吵架，因為我覺得我活該，你們未來如果還願意看我的影片，我就很感激了。
那我接下來呢，也會聽從律師的建議，並繼續的配合檢調偵辦，我不會逃避、也絕對不會再犯。
接下來我還是會持續拍影片，我自己是非常愛創作的人，不管是短影音或長影音，當然你也可以解讀說我愛錢，但我想日久見人心，一個創作者喜不喜歡拍片，經過時間檢驗應該是看得出來的。
目前《Joe是要對決》庫存還有兩三集，我接下來會繼續維持拍攝，我強烈希望這個節目不要中斷，我會努力多囤一些影片，其他系列的開箱影片跟之前聊到規劃中的新節目呢，我也都會繼續拍。
最後我想跟我最愛的媽媽道歉，雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯得離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不應該做出這樣的行徑。
我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然，我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子。（影片結束）
Joeman道歉影片發出不到半小時，光是在臉書粉專就吸引超過6千人按讚，而他不神隱、直球對決的處理方式，以及在影片中勇於面對、承擔的態度，讓留言區一面倒力挺：「果然是joeman，處理得很man」、「實話實説很棒」、「犯錯不可怕，可怕是不認錯，欣賞你的態度」。
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