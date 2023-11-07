今年前3季稅後每股賺15.77元 綠界科技上半年擬配息9.1元
綠界科技今（7）日公告今（2023）年第3季單季稅後淨利約1.01億元，年增8.68%，每股稅後盈餘（EPS）有5.53元。累計今年前3季稅後淨利約2.88億元，年增12.71%，累計EPS達15.77元，上半年盈餘分配每股擬配發現金股利9.1元。
記者顏真真／台北報導
綠界科技指出，看準市場對分期購物的需求，今年綠界科技與裕融企業跨界結盟，與其子公司裕富數位資融合作，由裕富提供無卡分期服務，提供消費者更多元的分期模式，此舉也有助於商家業務拓展，綠界商家會員經申請後，皆能在賣場提供「信用卡分期」與「無卡分期」的支付方案給顧客使用。尤其是中高單價的商家，分期付款一直是賣場交易的重點方案，對未來能導入無卡分期系統，都紛紛表示期待，也可望帶來業績成長的契機。
此外，綠界科技也成為首家協助推廣共同支付QR Code「TWQR」的第三方支付業者，綠界旗下會員只需要登入會員就能申請，開通後，商家將擁有一組付款專用的QR Code，消費者只需要選擇自己常用的行動支付進行掃碼，就可以完成付款，大幅簡化消費者的付款流程與時間，商家也不需要串接多家電子支付，就可支援收款。
現階段也已有30逾家的「台灣Pay」金融機構與橘子支付、歐付寶、一卡通及全盈支付等4家電支參與，明年將陸續增加，預計2024年各電支都會加入，完善數位支付生活圈。