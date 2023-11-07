《驚奇隊長2》貓咪大軍超萌來襲！與呆頭鵝相伴30年感人故事揭曉
漫威電影宇宙第五階段鉅作《驚奇隊長2》，人氣指數破表的超萌外星佛萊肯貓「呆頭鵝」，這回戲分大增，而且還率領一票佛萊肯幼幼貓咪大軍，萌翻大銀幕！除了身為橘貓的呆頭鵝，片中還有各種貓咪，包括黑、白、藍、橘白和條紋相間，讓貓奴觀眾招架不住！本片即將揭曉呆頭鵝與驚奇隊長，相伴30年的感人背景故事。
記者黃雅琪／綜合報導
馴貓師喬范恩透露，第一天拍攝神刃太空站戲碼的幕後故事，10隻僅3個月大的幼貓們首度踏出居家生活，一起外拍上陣演出，卻出乎意料地全部展現專業「演技」，點到點走位全部完美到位，超萌模樣更引來全體劇組圍觀。在故事設定中，佛萊肯貓是從蛋中孵化，於是道具部門做了超過60顆人工彩繪的彩蛋，英國短毛藍貓Boggle擔任破蛋而出的重責大任！
在首集中僅為驚奇隊長得力跟班的呆頭鵝，本集將描寫牠跟在驚奇隊長身邊長達30年的背景故事，編劇艾莉莎克拉錫克說：「對於某些角色，呆頭鵝就像一家人，而且看牠加入決戰也十分有趣！」呆頭鵝實際上由兩隻貓「探戈」與「尼莫」一起飾演，尼莫擅長特技動作，探戈則專精擺怪表情，雙貓聯手文武雙全合作無間！
影后布麗拉森熱愛貓咪卻會過敏：「佛萊肯貓咪大軍的主意很棒，只要有貓咪在片場上，就會令每個人心情大好，尤其是拍攝時數很長的時候。」《驚奇隊長2》11月8日全台上映。