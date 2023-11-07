Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

Joeman哽咽「對不起媽媽」！被逮捕後當面道歉：我不是完美的兒子

▲Joeman在影片中哽咽對不起媽媽，並坦承在事發後有當面對媽媽道歉，「我不是一個完美的兒子！」（圖／Joeman FB）
▲Joeman在影片中哽咽對不起媽媽，並坦承在事發後有當面對媽媽道歉，「我不是一個完美的兒子！」（圖／Joeman FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

YouTube百萬網紅Joeman，昨（6）日爆出吸食毒品大麻後，掀起國內社會關注。今日下午Joeman也透過YouTube影片露面，向社會大眾道歉，最後他還提到心愛的媽媽，哽咽地說，「我不應該這樣子傷害妳的心，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子。」

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Joeman在影片中嚴肅地面對鏡頭，不再露出笑容，先是對吸毒一事作出解釋，包含檢方查緝的大麻量，是整起行動的量，並非他本人持有。Joeman也呼籲大家不該跟他一樣知法犯法，「 這百分之百是我的錯，我無從推卸責任！」再和觀眾們道歉後，也謝謝願意替他說話的粉絲，「不要為了我吵架，因為我活該！你們如果未來還願意看我的影片，我就很感激了。」

▲Joeman強忍情緒對媽媽道歉。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman強忍情緒對媽媽道歉。（圖／Joeman YouTube）
最後Joeman強忍情緒，一度哽咽地說，「我想跟我最愛的媽媽道歉，雖然我昨天已經當面跟她道歉，但我覺得自己真的是錯的離譜，我不應該這樣子傷害妳的心，任何藉口都不應該做出這樣的行徑，我會努力改過，希望妳可以相信我，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子。」

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