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台南推動低碳永續家園有成 銀級認證居全國之冠

▲中西區西湖里設置節能路燈與透水鋪面，積極落實低碳理念。（圖／台南市政府環保局提供）
▲中西區西湖里設置節能路燈與透水鋪面，積極落實低碳理念。（圖／台南市政府環保局提供）

記者張振興/台南報導

台南市府積極輔導及補助轄內里、社區執行低碳行動，今年全市37區新增147里參與低碳永續家園評等，經審查多個社區獲銅級認證，甚至鹽水區橋南社區獲得銀級認證，台南市目前計有6處行政區、12處行政里獲得低碳永續家園銀級認證，銀級數量全國第一。台南市政府盼用多元的形式，政府團隊與民眾相互合作，用不同方式將低碳永續觀念融入生活當中。

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市長黃偉哲表示，為落實全民參與低碳永續家園，由下到上分為行政里、行政區、縣市3個層級，從生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營等6大面向，檢視減碳及固碳成效。台南市目前計有6處行政區、12處行政里獲得低碳永續家園銀級認證，銀級數量全國第一。

▲柳營區中埕里致力於推廣社區綠美化，培訓環保志工落實低碳行動。（圖／台南市政府環保局提供）
▲柳營區中埕里致力於推廣社區綠美化，培訓環保志工落實低碳行動。（圖／台南市政府環保局提供）
本次銀級認證單位－鹽水區橋南社區，生活圈緊鄰月津港，過去水質環境惡劣，在橋南社區與市府團隊努力下，設置淨水廠並成立水環境守護志工隊定期監測，維護多元生態環境，每年固碳量約2.1萬噸二氧化碳當量。同時也結合資源回收再利用製作戲偶，以月津港環境保育為主軸編寫劇本，至鄰近校園進行環境教育宣導，用創意多元宣導方式鼓勵學童落實低碳節能校園生活。


銅級認證單位也各顯其能，新營區民榮社區推動社區農園面積達1322平方公尺，提倡低碳及在地飲食，並推廣農業廢棄物再利用；柳營區中埕里致力於推廣社區綠美化，培訓環保志工落實低碳行動。

▲鹽水區橋南社區設置淨水廠，利用創意多元宣導方式鼓勵學童落實低碳節能校園生活。（圖／台南市政府環保局提供）
▲鹽水區橋南社區設置淨水廠，利用創意多元宣導方式鼓勵學童落實低碳節能校園生活。（圖／台南市政府環保局提供）
環保局表示，低碳永續家園認證制度為長期工作，在全球氣候變遷影響下，除公務部門積極制定相關政策打造低碳城市，亦須凝聚市民共識，希望藉由多元創意推動政策前行，期待更多社區參與，一起打造低碳永續大台南。

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