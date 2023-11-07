Joeman吸毒認錯：是我活該！鬆口「社群留言都沒關」原因曝光
網紅Joeman昨（6）日因為家中被搜查毒品大麻而遭到逮捕，未來恐面臨毒品罪嫌起訴，震驚社會。今日下午Joeman也發出道歉影片，為吸毒一事認錯。另外，Joeman強調，他所有社群平台的留言都沒有關閉，所有謾罵與批評，他都會接受，同時也感謝還願意替他說話的粉絲們，希望大家不要為了他而吵架，直呼：「因為我覺得我活該。」
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman在影片中承認今年在國外、台灣都有吸食過大麻，強調未來一定會配合檢方調查，「我要跟我的觀眾與粉絲道歉，我真的很抱歉，謝謝部分的人幫我說話，但我自己很清楚，在台灣吸食大麻就是違法的，我知法犯法，這百分之百是我的錯，我無從推卸責任。」
而在昨日事情爆發後，Joeman不僅照常上片，還在社群平台上與大家互動，甚至還對揶揄他的留言「平價看守所VS奢華看守所」按愛心。對此，Joeman也解釋，他所有的社群平台留言都沒關，「不管是批評的、酸我的、做迷因的，我都接受，擁有話語權的公眾人物做錯事被批評，我覺得是應當的。」最後，他也很感謝鼓勵他的粉絲們，「但請不用為我跟其他人吵架，因為我覺得我活該，你們未來如果還願意看我的影片，我就很感激了。」
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