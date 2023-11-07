Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

Joeman吸毒認錯：是我活該！鬆口「社群留言都沒關」原因曝光

▲Joeman吸毒認錯，並解釋他為什麼沒有關掉所有的社群留言，並呼籲粉絲們不用為了他吵架，「是我活該！」（圖／Joeman YouTube、FB）
▲Joeman吸毒認錯，並解釋他為什麼沒有關掉所有的社群留言，並呼籲粉絲們不用為了他吵架，「是我活該！」（圖／Joeman YouTube、FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

網紅Joeman昨（6）日因為家中被搜查毒品大麻而遭到逮捕，未來恐面臨毒品罪嫌起訴，震驚社會。今日下午Joeman也發出道歉影片，為吸毒一事認錯。另外，Joeman強調，他所有社群平台的留言都沒有關閉，所有謾罵與批評，他都會接受，同時也感謝還願意替他說話的粉絲們，希望大家不要為了他而吵架，直呼：「因為我覺得我活該。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Joeman在影片中承認今年在國外、台灣都有吸食過大麻，強調未來一定會配合檢方調查，「我要跟我的觀眾與粉絲道歉，我真的很抱歉，謝謝部分的人幫我說話，但我自己很清楚，在台灣吸食大麻就是違法的，我知法犯法，這百分之百是我的錯，我無從推卸責任。」

▲Joeman希望粉絲們不用為他吵架，強調是自己吸毒犯錯活該。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman希望粉絲們不用為他吵架，強調是自己吸毒犯錯活該。（圖／Joeman YouTube）
而在昨日事情爆發後，Joeman不僅照常上片，還在社群平台上與大家互動，甚至還對揶揄他的留言「平價看守所VS奢華看守所」按愛心。對此，Joeman也解釋，他所有的社群平台留言都沒關，「不管是批評的、酸我的、做迷因的，我都接受，擁有話語權的公眾人物做錯事被批評，我覺得是應當的。」最後，他也很感謝鼓勵他的粉絲們，「但請不用為我跟其他人吵架，因為我覺得我活該，你們未來如果還願意看我的影片，我就很感激了。」

▲Joeman的帳號有幫網友的留言按愛心，但也有人認為這純粹是員工的SOP。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman表示，所有酸他的留言，他都會接受，未來也不會關掉留言功能。（圖／Joeman YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

Joeman蕾菈染毒！錢小豪曝港星拍片前呼麻　「大家都知道的藝人」

Joeman出事前一晚和阿滴聚會！私下好交情曝光　同場還有男團偶像

Joeman呼麻遭酸「平價VS奢華律師」！林智群曝5差異：可賺上百萬

Joeman、蕾菈染毒！草爺認了很震驚　有傳訊關心籲「好好面對」　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞