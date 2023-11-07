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《進擊的巨人》米卡莎結婚生子「細節曝光」！作者早預告看到最後

▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》中，米卡莎是否結婚生子引起討論。（圖／進擊的巨人X）
▲《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》中，米卡莎是否結婚生子引起討論。（圖／進擊的巨人X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本熱門電視動畫《進擊的巨人》大結局《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》已於5日播出，故事結尾逼哭不少觀眾，米卡莎是否結婚生子眾說紛紜，作者諫山創就曾預告大家「有改分鏡」，提醒各位一定要看到最後，彩蛋就藏在細節裡。

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▲▼故事結尾都以艾連的長眠地為重點，大家也在百忙之中去看艾連。（圖／翻攝X）
▲▼故事結尾都以艾連的長眠樹下為重點，大家也在百忙之中去看艾連（下）。（圖／翻攝X）
▲▼故事結尾都以艾連的長眠地為重點，大家也在百忙之中去看艾連。（圖／翻攝X）
 
結局中，艾連「獻出心臟」犧牲自己，讓許多無辜民眾因此倖免，米卡莎為了艾連安詳離去，把他葬在出生故鄉的山丘大樹下，米卡莎對著墓碑說：「大家很快就會來看你囉。」數個月後， 調查兵團戰友們終於來跟艾連說再見。

結尾，動畫以艾連的長眠地為重點畫面，再用無數個春夏秋冬快速帶過多年後的世界，其中驚見米卡莎抱著小孩，與一名男子去看艾連，眾人猜測米卡莎結婚；也有觀眾認為米卡莎過世時，依然圍著艾連送的圍巾，甚至拿著花語「至死不渝的愛」的白薔薇，否認米卡莎結婚說。

事實上，作者諫山創在完結篇開播前就預吿：「因我的期望，稍微更改了最後的分鏡，還請務必看到最後。」透露從第一秒到最後一秒「都有故事」，最後還以至少25張分鏡的季節畫面，來呼應艾連生前對阿爾敏說的：「我希望她（米卡莎）這輩子心裡只有我，至少希望我死後，她能繼續掛念我10幾年。」猜測米卡莎至少是過了數年才脫單。

不過這些都沒有正確解答，算是作者諫山創以開方式的結局，讓觀眾任意想象心中的《進擊的巨人》完美結局。

《進擊的巨人 The Final Season完結篇（後篇）》總計85分鐘，中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、Line TV、愛奇藝國際版、Netflix、CATCHPLAY+等平台都有播出。

▲米卡莎抱著小孩跟陌生男子去看艾連，觀眾認為米卡莎已結婚生子。（圖／翻攝X）
▲米卡莎抱著小孩跟陌生男子去看艾連，觀眾認為米卡莎已結婚生子。（圖／翻攝X）
▲米卡莎過世時，依然圍著艾連的圍巾，所以有觀眾堅信米卡莎沒有結婚，到死只愛艾連。（圖／翻攝X）
▲米卡莎過世時，依然圍著艾連的圍巾，所以有觀眾堅信米卡莎沒有結婚，到死只愛艾連。（圖／翻攝X）

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