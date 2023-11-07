是中二！林靜儀斥面紙被「蓋牌」 顏寬恒譏：一包紙就打壓抹黑了
台中市立委中二選區爆「面紙之爭」，立委林靜儀在臉書PO出照片，指放在餐會餐桌上的文宣面紙，被顏寬恒的文宣面紙完全覆蓋；若有地方人士和她合照，後續就會接到關切電話，自己頻繁被此類小手段打壓。顏寬恒團隊則出示照片，表示其他桌無此情形，並指控很多地方人士「被合照」後遭林靜儀PO臉書，要她格局大一點，別為一包衛生紙就形容自己被打壓抹黑。雙方互控對手小心眼、小題大作。
記者顏幸如／台中報導
台中市第二選區立委林靜儀昨（6）日在臉書PO出照片，指她的文宣面紙放在餐會餐桌上，被顏寬恒的文宣面紙蓋住，看到這畫面她感慨「何必呢？鄉親坐下來吃飯還是看得到的啊！」無黨籍苗栗縣第2選區山線立委參選人曾玟學留言回應「我也被對手蓋過面紙」，支持者紛紛批評幼稚、沒水準。
林靜儀事後受訪表示，她和同黨議員5日中午到霧峰參加席開80桌的餐會活動，團隊在每一桌各放10包文宣面紙，但比較晚到的顏寬恒志工團隊，竟刻意將顏的面紙疊在她的面紙上面，造成「放眼望去看不到林靜儀名字、照片」的效果。
林靜儀說，對手陣營的手段顯得小心眼，有些地方人士跟她合照，後續就會接到關切電話，她當選一年多來，多次被這類小手段打壓。
顏寬恒今（7）日透過團隊回應，指「一包衛生紙，就被形容成打壓抹黑，那民進黨這些年對台灣人民的打壓算什麼？」並批評林靜儀身為執政黨的一員又是代議士，整天打壓政敵「居然為了一包衛生紙就叫屈」？是在爭取為民服務的機會，還是在趁機炒作新聞？
顏寬恒服務處表示，事實真相是有些不支持林靜儀的地方人士，在不知情下「被合照」PO上林靜儀的臉書。對於面紙風波，服務處會再拜託團隊志工，即便再不滿林靜儀所作所為，也要尊重對手宣傳的權利，留心別讓類似事件再發生。最後也喊話林靜儀，選舉攻防方式很多，小題大作、無病呻吟只會引來更多反效果，奉勸她「為民服務的格局可以更高一點」。