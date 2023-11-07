beanfun! 創作者神隊友攜手《老媽拌麵》搞「餓創」

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吃麵也要很Chill beanfun! 與《老媽拌麵》強強聯手
創意滿足消費者的雙重感官享受
beanfun! 「創作者神隊友」計畫旗下擁有超過百位圖文創作者，風格涵蓋療育、可愛、日系、潮流、萌寵等類型，一直受到眾多年輕世代粉絲的關注及熱愛。看準台灣「拌麵文化」興起，乾拌麵更為時下年輕人滿足口腹之慾的首選，beanfun! 與知名乾拌麵品牌《老媽拌麵》合作，號召超過30位圖文創作者各為《老媽拌麵》新裝「SURFMAMA」打造三種不同的創意圖文設計，讓乾拌麵不僅好吃飽足，看起來也療育可愛，視覺、味覺雙重感官都能滿足到！
參加「MOTHER EATS餓創大賽」就抽iPhone14
一同見證跨界聯名的全新篇章
自11/6至11/15止，beanfun! 於一起SHOW展間舉辦「MOTHER EATS餓創大賽」，將圖文創作者為《老媽拌麵》新裝「SURFMAMA」所設計的創作供粉絲們進行票選，用戶凡在展間為自己喜歡的圖文創作按讚、留言與分享，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或「老媽拌麵組」。此外，為喜歡的圖文創作按讚、留言與分享並同時加入「創作者神隊友」beanfun! 社團，還有機會獲得「iPhone 14」一支。不管你是喜歡吃老媽拌麵的美食達人，或是創作者們的死忠鐵粉，快點號召身邊的朋友們，一起到beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW展間應援！
beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」冠軍獲全通路曝光
邀請粉絲一起支持你的心頭好！
好康不斷！於beanfun! 一起SHOW「MOTHER EATS餓創大賽」票選前三高票的作品，創作者本人最高可獲得價值$10,000的橘子支付零用金，且冠軍作品還會印製實體貼紙，在老媽拌麵的產品中露出，全通路同步曝光一個月，想獲得喜愛創作者的週邊，絕對不能錯過本次機會。
此次參賽品牌有：麥考艾裘、三點一志、嗨狗小炸蝦、炸蝦狗狗、DT貴賓俱樂部、Blacky 黑妞、SnooBirdz 瞌睡鳥、灰黑集白、日頭設計、予兔的繪畫小空間、緩緩、米侯吼吱吱、双貓大藥房、橘子插畫工廠、布嵐的販賣部、橘子插畫工廠、噗尼 Mobell、HEY！黑黑、JE 可愛世界、倒呱 Dried Tofu、杜姆熊妮、心靈交易所、ARHAIPU、熊熊的療癒生活、小眼睛pom、奶茶貓、MYAOWL喵喔、Kim&Yim金銀喵、九韭、俐落插畫、昀子 YUNZI、暖羊 warm sheep、過動的獨腳兔。快來幫自己喜歡的創作者應援吧！
beanfun! X 老媽乾麵「MOTHER EATS餓創大賽」活動資訊
✦ 活動時間：2023/11/6 00:00 ~2023/11/15 23:59
✦ beanfun! 「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW