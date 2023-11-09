「當遊戲不再只是遊戲」傳說對決邁向第七年的核心武器

行動 1 : 跟上Z世代熱潮 走出遊戲成為玩家共同話題
隨著時代演變，大眾的社群喜好在近幾年明顯轉往短影音靠攏，不僅 YouTuber 們紛紛開始發展短影音內容，更在社群上成為一股新的風潮。一向以社群操作與玩家互動為核心的傳說對決也跟上這波熱潮，在其社群平台上每週發布超過 20 支短影音，且內容不僅包含了造型宣傳與職業選手的精采操作，更有搭上話題的趣味影片。
仔細思考傳說對決玩家輪廓，很大占比是青少年玩家，而傳說對決在社群經營上，持續與這群玩家對話，成功抓住他們的眼球，正是遊戲經營七年社群討論仍然高漲的原因之一。
行動 2 ：運用網紅與藝人打破疆界 引爆流量再創話題
傳說對決在2023年期間，積極與明星、網紅合作，其中包括與高人氣拉拉隊員林襄、熱門節目大嘻哈時代的人氣選手阿夫、新生代偶像團體 AcQUA 源少年以及尊、一樓等，吸引無數喜愛他們的粉絲一同加入傳說對決的行列。
從此處就可以看見傳說對決對於網紅合作人選的用心，不僅緊跟流行話題找來最熱門的偶像，更參考了玩家的喜好，選擇最受歡迎的人選，同時更呼應活動主題，像是「派對玩咖 勇」造型與阿夫的合作，一臉玩咖樣的勇搭配阿夫痞帥的外型在玩家社群獲得大量迴響！以及年初邀請遊戲實況主儒哥 Cosplay 其專精英雄悟空的新造型，更創下了百萬觀看的亮眼數據。
網紅合作是遊戲行銷經常會使用的招數，但我個人認為，傳說在推動網紅合作時，除了借勢網紅取得流量外，更是在努力對外展現「大家都愛打傳說」的深刻印象 — 我認為這是對於傳說玩家很重要的訊息。
一款遊戲來到第七年，能夠不被市場淘汰，除了不停更新的遊戲內容之外，身旁的朋友們是否「還在車上」更是一大重點。身為一款多人競技遊戲，傳說對決相比其他遊戲更仰賴利用「關係」拉動遊戲活躍，相信許多人都是因為「聽說朋友都在打傳說」而開啟了自己的傳說旅程，那麼大家是否都還在打傳說，絕對也是玩家們在玩了好幾年之後，最在乎的問題了。所以傳說對決透過大量網紅分享自己的遊戲過程，又或是參與到遊戲的配音、造型 Cosplay 等等，讓玩家都能感受到大家對於遊戲的熱情，絕對也是遊戲長壽的關鍵行動之一。
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要說傳說對決在 2023 年與過去有什麼不同，我認為最值得一提的是：今年的傳說似乎多了很多關於台灣本地的文化內容。眾所周知，傳說對決是一款在台港澳、泰國、越南等區域同步發行的全球性遊戲，因此，我們總能在遊戲中看見許多帶有不同區域文化的元素，舉凡結合泰國鬼面節的「亥犽 鬼眼狂鏢」造型、結合越南神話故事的「拉維爾 金翅玄武」造型，又或是充滿日系二次元風格的「次元突破」與偶像主題的「WaVe女團」系列，使得傳說對決成為了一款完美融合多元文化的載體。
看到這些造型時我常在想，如果是台灣呢？台灣有什麼特色能參與在這個文化大熔爐之中呢？傳說對決也在過去提出過這個問題，吸引了上千位玩家留言，在這之中不僅看到了「玄天上帝」、「媽祖」、「舞龍舞獅」這類民俗信仰的提議，也看見了像是「工具人」、「台客」等非常LOCAL的趣味想法。
傳說對決似乎也在2023年開啟了他們的台灣文化之旅，在新年之際，我們從小看的舞龍舞獅與招財用的貔貅都變身帥氣的造型加入戰場！緊接著又在百花女神節中看見代表台灣的「梅花」也成為了克里希身上美麗的衣裳。
除此之外，於暑假期間推出的「希露卡 珍奶大作戰」絕對是最最最有台味的造型了！這個造型推出時確實讓人眼前為之一亮，也讓我豁然開朗 — 美食似乎正是台灣最讓人驕傲的本地文化，也更是台灣具代表性的文化象徵之一！在這次的珍奶大作戰活動中，無論是遊戲內的珍奶店經營活動，又或是遊戲外的珍奶品牌聯名，都深刻展現了傳說對決台灣團隊企圖發揚本地文化的決心。同時，在玩家投稿中也感受到了玩家的熱情，不乏看見創作者們發揮創意設計了多款台灣美食主題造型，「金桔檸檬」、「香菜花生豬血糕」等概念都令人印象深刻，也更讓大眾對於未來能否看見更多有趣的台灣文化主題內容充滿期待。
可以慶幸的是，即使隨著時間，自己和朋友們都成為了大人，但這款遊戲依舊健在，依舊是大家閒來無事可以來上一場的消遣。傳說對決來到上市第七年，積極地透過社群平台與外部合作增加遊戲曝光度與話題討論熱度，也藉由更豐富的遊戲內容維持新鮮感，並且這些「內容」之於台灣用戶也在2023年來到了更高的層次 — 文化。
當一款遊戲成為了一個文化與價值觀的載體，承載玩家的回憶與成就，它就不只是一款遊戲了！期待傳說對決不會辜負玩家的期待，持續在每個發行市場推出更具在地特色的合作與內容，帶領玩家走入更大的戰場，創造更多經典與回憶。