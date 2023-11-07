10月出口再翻黑！財部估全年衰退1成已定局　將創近8年最大跌幅

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至於10月出口主要貨品中，資通與視聽產品在人工智慧、雲端服務需求帶動下，年增37.6%，其餘貨類均下降，其中電子零組件出貨動能仍受終端需求疲弱抑制，年減7.4%；運輸工具因自行車市場持續去化庫存，年減30.7%；基本金屬及其製品、機械各減18.4%、18.3%，皆已連續15個月下滑。累計前10月主要貨品出口多呈兩位數衰退，僅資通與視聽產品正成長18.1%。
就主要市場觀望，蔡美娜表示，10月對日本、歐洲出口受高基期作用，減幅分別達22.7%、16.8%，對中國大陸與香港減幅則縮為 3.6%；對美國隨資通產品出貨攀新高，出口值創歷年單月最佳，年增12.1%，對東協小幅增1.5%。累計前10月對5大市場出口僅歐洲正成長1.8%，而對陸港年減20.2%，占總出口比重35.5%為近20年同期最低，對東協、日本、美國出口跌幅未及1成，分別為9.3%、7.4%、5.6%。
展望未來，蔡美娜 分析，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用商機發酵，終端產品晶片含量提升，加以國際品牌陸續發表科技新品，及供應鏈庫存逐漸回歸正常水準，我國出口可望趨於穩定，惟全球景氣仍受通膨、升息效應影響，且近期地緣政治衝突、美中科技爭端等不確定性升高，有待密切關注後續發展。
蔡美娜進一步預估，由於今年以來國際景氣低緩，庫存調整壓力仍在，加上海外客戶下單轉趨審慎， 今年全年出口估會衰退1成，創近8年最大跌幅，這可說已成定局。不過，財政部研判第4季出口有望迎來反轉跡象，主要觀察到10月南韓出口終止連12黑，其他亞洲出口跌勢也在收縮，意味全球景氣漸走出谷底，加上台積電近期法說會也釋出正向訊息，第4季營收有望重回6千億以上，11月、12月出口預估會再轉正，第4季出口可望呈現低個位數成長。