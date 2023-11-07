變態院長林保怡擊敗姜大衛攻金馬 《白日之下》揭療養院虐待黑幕
由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導電影《白日之下》，集結余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛等人演出，本片改編自真實事件，以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院虐待、侵犯院友內幕，強勢入圍第60屆金馬獎5項提名。主演殘疾院舍「彩橋之家」院長章劍華的林保怡，更憑此片首度入圍金馬獎「最佳男配角」獎項。
記者黃雅琪／綜合報導
2016年前後，一件關於療養院舍黑幕的報導轟動全香港，引來社會各界震怒，電影《白日之下》正是改編自這起真實事件。余香凝在進行前期工作時印象深刻：「從每個記者口中聽到的都是不放棄，想報導真相。」這次主要對手戲的演員姜大衛被封為最佳男配角的遺珠，不僅余香凝直呼可惜，入圍的林保怡自己也備感意外，他認為姜大衛和胡楓等人都演得相當出色。
首次觀看自己演出時，姜大衛深受劇情觸動坦言心情無法平復，看完後一時說不出話來：「我沒有演出過這種角色，要扮演一名神智不清、住在療養院的老人，角色年紀還比真實年齡還大，真的很有挑戰。」姜大衛希望大家看電影時特別注意戲中的臨時演員：「雖然他們是臨演，但演出都十分出色，每位院友都有不同的殘疾問題，有說服力之餘卻不過火，演出經驗豐富讓我非常讚嘆，他們讓電影生色不少，更具說服力。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110