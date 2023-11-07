享美味愛地球！翰品結合在地農漁產推「永續春酒尾牙宴」

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高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，永續飲食的核心在於環保與營養之間取得平衡，像是選擇「當季」食材，選取台灣「本土」產製的食物等。目前飯店小吃與宴會菜單約有六成以上都是使用台灣在地食材。
「永續春酒尾牙宴」採用全新的出餐方式，將百匯自助餐檯縮小到餐桌轉檯上，變成旋轉百匯加上位上方式出餐，餐點及食材都深具在地特色，以高雄宴的方式發想，充分展現在地精神，不只美味健康，更融入低碳永續元素。即日起接受預訂，每桌一萬元起跳。
高市府海洋局代理局長黃登福表示，海洋局以「高雄海味」品牌積極行銷高雄精選水產品，去(111)年海洋局與翰品酒店合作，媒合林園區養殖業者-魚社長，以龍虎斑食材為主，開發各式創意料理和商品，透過石斑魚產品從產地到餐桌的串聯，讓更多民眾能享用到美味水產品。
高雄市農業局簡任技正陳瑩蓮指出，近年在食品安全、氣候變遷等因素影響下，食品永續的概念蓬勃發展。民眾除了期待吃的美味與健康，更期待在食品消費上對地球盡一分心力。飯店推的永續春酒尾牙菜單加入美濃番茄、梓官小黃瓜、甲仙芋頭等在地農作物，以及型農林慶揮辰農農產工作室有機鳳梨與盧定楠永田農家有機芭樂等，兼顧健康與美味，也減少產品碳足跡。