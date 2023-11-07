柯文哲拋少子女化政策　民進黨：人民期待做實事「別說謊話」

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對此，林楚茵說，面對少子化趨勢，民進黨主席賴清德早就主張持續推動0-6歲國家養政策，如果將孩子送到準公共化託兒所或保母，第一胎可拿到8500元、第二胎領到9500元、第三胎可領10500元。
林楚茵批評，柯文哲在關心少子化之前，請不要再講謊話，就像柯主席昨晚校園演講不僅無法提出政策願景，也沒有理性論辯回答學生問題，只會攻擊批評賴清德及民進黨，甚至提問不爽就怒嗆學生。
林楚茵表示，柯氏謊言可說是罄竹難書，仇女言論更是多如牛毛，據媒體報導，經以關鍵字在立法院新聞知識管理系統交叉搜尋，2014年至今累計至少65次失言，如柯文哲曾表示「當住院醫師時抽籤一定不要跟孕婦同一組」、「台灣有些女性同胞會不化妝直接上街嚇人」、「陳以真年輕漂亮可以坐櫃台」、「進口了30萬的外籍新娘」、「30歲以上的未婚女人像殘障停車位」、「一個國家30歲的未婚女性佔30%，就會造成國家不安定，更會有國安危機」等厭女言論，對社會上的女性非常不尊重。
此外，林楚茵說，柯主席曾稱 「自民黨幹事長告訴他台灣沒有辦法參加CPTPP」，還曾誇口「北流我蓋我負責」，最後賠款廠商4.4億元，浪費市民血汗錢；曾辯稱自己反黑箱、不反服貿，但2013年他曾說過「若開放中國醫師來台，那麼台灣就要擔心了」，簡直穿越時空打臉自己；柯文哲過去反核能，現在卻大挺核能，哪裡有利益就往哪裡靠；對同婚立場也搖擺不定，2019年說「我投反對票」、2020年說自己公投投「廢票」、2023年為選總統竟又說自己「從未說過投反對票」，顯然說謊成性，請問國人要相信哪一年、哪個時期的柯文哲？
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