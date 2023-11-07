往侯韓配方向努力？侯友宜曝光兩人真實關係 喊「會一起加油」
總統藍白合遲無新進展，外界開始有力挺「侯韓配」聲浪。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（7）日回應，韓國瑜是自己的老朋友，且韓一生都是為中華民國而努力，自己與他很多中心信念、想法都是一致的，「我們會一起加油」。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天到桃園出席「中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會第九、十屆理事長暨第十屆理監事授證典禮」，會前接受媒體聯訪，被問及「侯韓配」議題，侯友宜指出，韓國瑜是自己的老朋友，韓國瑜一生都是為中華民國而努力，與他很多中心信念、想法都是一致的，「我們會一起加油」。
針對陸委會副主會梁文傑傳出抽加熱菸違法？侯友宜趁機偷酸新潮流「事情真的有夠多」，他舉例，綠電讓綠營發財，還有經常傳出，新潮流做別人的門神，現在又傳出有違法這種行為，所以才說不要再選新潮流的人來做總統，這是人民沒有辦法接受的事情。
另外，前立委沈富雄聲稱，「棄柯保侯」已啟動，因為柯文哲與侯友宜的民調已經拉開，侯友宜僅回應，永遠堅定走自己的路，會結合面對共同的理念，大家一起拚贏回中華民國，保衛台澎金馬，這塊土地人民的安全；對於柯文哲說藍白合沒有期限？侯友宜說，藍白和大家最大的共識就是組成最強的團隊，大家在共同的理念跟想法，才能夠一起並肩作戰。