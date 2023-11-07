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侯友宜提生三胎家庭發100萬　柯文哲猛酸：補助1000萬效果更好

▲民眾黨總統參選人柯文哲提出少子女化問題因應政見。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.07）
▲民眾黨總統參選人柯文哲提出少子女化問題因應政見。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.07）

記者呂炯昌／新北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日提出少子女化問題因應政見，包含成立「人口發展委員會」，跨部會解決問題。針對國民黨總統參選人侯友宜提出「生3胎就補助百萬」。柯文哲狠酸，建議補助1000萬效果更好。

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針對少子化問題，柯文哲首先宣示將於行政院成立「人口發展委員會」，由於少子化問題涉及不同部會，如教育部、衛生福利部、勞動部等，需要建立溝通平台使政府分工合作，並結合跨部會資源統合政策解決問題。為體貼育兒父母需求，減輕家庭育兒負擔，柯文哲主張政府將提供懷孕婦女「好孕補助金」5萬元，只要孕期滿三個月即可請領，每生育一位新生兒後更有10萬元養育津貼。

在營造友善生養環境部分，柯文哲說，台灣許多托育中心下午很早關門，對雙薪家庭較不友善，他主張增設公立幼托機構，提供父母多元托育及臨托服務，並提供區域化的服務增加彈性，減緩趕下班接送的困擾；同時要提升公立幼托教師及人員薪資，提高幼托就業環境品質；要將育兒家庭五歲以下每胎減稅12萬的福利，直接加碼延長至12歲。

在法規面部分，柯文哲要修改現行不合時宜的法律，以產假為例，現行勞工產假為連續8週（包含例假日），而國際勞工組織建議之產假為14週，全世界更有超過半數國家的勞工產假為14週，柯文哲認為產假天數應逐年調整延長，以增加至10周為目標，最終達到接軌國際14周標準。

柯文哲更提出「落實女性身體自主權」的主張，由於近年來國人晚婚晚生，許多婦女選擇凍卵，但法規卻限制取卵需先結婚，柯文哲承諾台灣民眾黨將率先推動修法，解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法，以完善管理，既能保護代孕者的權利、也能兼顧委託方之權益及新生兒健康，協助不孕家庭圓夢。

媒體提問，針對少子化危機，日前侯友宜也提出生第三胎要提供家庭補助100萬的政策，柯文哲狠酸說，建議補助1000萬效果更好，他認為政策跟制度要合理，並非錢愈多愈好，否則只是淪於大撒幣；而針對凍卵是否提供補助，柯文哲認為當前應該先解決法律問題，解除女性需要結婚才能取卵的限制，健保署後續才能依循法律決定哪些得以納入健保，落實女性對身體的自主權。

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