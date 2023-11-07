賴清德批柯文哲嗆大學生「惱怒不可取」！柯競辦反擊：斷章取義

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柯競辦也提供柯文哲回應大學生的逐字稿，強調柯文哲的「怒點」是賴清德身為副總統，卻在沒有證據的情況下，就指控陸配徐春鶯是共產黨員。戴于文呼籲賴陣營不要轉移焦點，過去抹紅人民，指控別人加入共產黨，在同胞內找敵人都說的很大聲，被打臉卻不敢正面回應。
柯文哲回應高雄大學生提問徐春鶯爭議逐字稿：
徐春鶯這件事情我覺得要這樣，如果你讓她拿中華民國身分證拿了20幾年，她有犯法嗎？台灣有36萬陸配，嫁一個老公x2、生一個小孩x3，今天在台灣跟陸配有關係的至少有100萬人，為什麼要在自己國家內製造敵人，我反對。
台灣本來就是一個移民社會，原住民，西班牙、荷蘭人、鄭成功進來、閩南、客家、日本人、1949年後外省人、新住民，台灣出生的小孩至少7%母親是外配，所以呢？
今天我們有7%的媽媽是外配，你要給他歧視嗎？昨天她(徐春鶯)也嗆聲，賴清德在公開場合說她是共產黨，賴清德要不要出來道歉？她連共青團都沒當過。你們當副總統就在外面講她是共產黨。
我後來就消遣他(賴清德)，(賴清德)說這個以後(陸配)在立法院會看到國家機密。我說她將來會不會出賣國家我還不知道，你們那個趙天麟「親中舔共」，還兼國防外交委員會召集人，你要不要去看他的資料？他是認識那個女生才去外交國防委員會的。這個國防破洞多大，現在還不知道，你國安會秘書長有沒有出來查？
講那個未來會不會犯罪還不知道，這個很明顯有問題你要不要查？人家問他(國安局長蔡明彥)，他說已經進入司法程序不便評論，已經進入司法程序不便評論，這個連進入司法程序都還沒有，你(賴清德)評論什麼東西，講完了！
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