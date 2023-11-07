嘉義縣太子文化季啖美食看表演滿足味覺更豐富視覺

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陳怡岳指出，感謝縣府長年支持朴子太子會，「太子文化季」起源於朴子電音三太子，今年邁入第14年舉行，這次文化祭內容豐富，期望能將傳統廟會文化發揚光大，進而讓電音三太子躍上國際舞台，希望民眾一定要來現場感受熱鬧氣氛。
黃基全說，11月19日是第14屆太子文化季，為了帶給民眾創新體驗，籌備團隊可說是絞盡腦汁在準備，這次活動除了有一連串精彩表演，還準備免費的朴子在地美食，要讓民眾肚子吃飽，眼睛也看飽。
翁章梁指出，太子文化季是朴子的年度盛事，感謝朴子太子會每年皆用心舉辦，今年活動將在朴子藝術公園停車場舉行，而且公園重新整建落成不到半年，場地非常舒適，歡迎鄉親前來享受文化季。
朴子太子會表示，活動在11月19日下午5點登場，地點位於朴子藝術公園停車場，當天有20多攤朴子美食免費提供，另有大型遊戲城堡氣墊、藝陣表演、精彩煙火秀，還邀請人氣歌手寧寧、雙胞胎姊妹歌手高萱、高芯、惡魔舞團、皇后舞團、DJ跳跳糖、網紅雪克、yu yu及學校熱舞社輪番演出，歡迎鄉親前來同樂。
嘉義縣警察局也結合本次文化季，與反詐「神隊友」三太子共同向縣民宣導防詐，若接獲親友來電聲稱更換手機號碼、要求加Line、借錢，甚至利用AI科技深偽技術變臉視訊，這些都是常見詐騙手法，呼籲民眾保持警覺，可撥打親友原本的電話查證，避免踏入陷阱損失錢財。