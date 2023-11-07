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嘉義縣太子文化季啖美食看表演滿足味覺更豐富視覺

▲嘉義縣太子文化季宣傳記者會縣長翁章梁(左四)呼籲親們，千萬別錯過這場年度盛會（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣太子文化季宣傳記者會縣長翁章梁(左四)呼籲親們，千萬別錯過這場年度盛會（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

年度盛事嘉義縣太子文化季將於本月19日登場，今(7)日下午舉行宣傳記者會，縣長翁章梁、副議長陳怡岳、朴子太子會榮譽會長黃基全等聯袂出席，呼籲民眾前來欣賞融入創新巧思的陣頭，當晚更有20多攤朴子在地美食讓民眾免費享用，勢必要讓民眾肚子飽，眼睛也看飽。

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陳怡岳指出，感謝縣府長年支持朴子太子會，「太子文化季」起源於朴子電音三太子，今年邁入第14年舉行，這次文化祭內容豐富，期望能將傳統廟會文化發揚光大，進而讓電音三太子躍上國際舞台，希望民眾一定要來現場感受熱鬧氣氛。


黃基全說，11月19日是第14屆太子文化季，為了帶給民眾創新體驗，籌備團隊可說是絞盡腦汁在準備，這次活動除了有一連串精彩表演，還準備免費的朴子在地美食，要讓民眾肚子吃飽，眼睛也看飽。


翁章梁指出，太子文化季是朴子的年度盛事，感謝朴子太子會每年皆用心舉辦，今年活動將在朴子藝術公園停車場舉行，而且公園重新整建落成不到半年，場地非常舒適，歡迎鄉親前來享受文化季。


朴子太子會表示，活動在11月19日下午5點登場，地點位於朴子藝術公園停車場，當天有20多攤朴子美食免費提供，另有大型遊戲城堡氣墊、藝陣表演、精彩煙火秀，還邀請人氣歌手寧寧、雙胞胎姊妹歌手高萱、高芯、惡魔舞團、皇后舞團、DJ跳跳糖、網紅雪克、yu yu及學校熱舞社輪番演出，歡迎鄉親前來同樂。

▲嘉義縣太子文化季19日在朴子登場，雙胞胎姊妹歌手高萱(左)及高芯(右)將有精彩演出（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣太子文化季19日在朴子登場，雙胞胎姊妹歌手高萱(左)及高芯(右)將有精彩演出（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣警察局也結合本次文化季，與反詐「神隊友」三太子共同向縣民宣導防詐，若接獲親友來電聲稱更換手機號碼、要求加Line、借錢，甚至利用AI科技深偽技術變臉視訊，這些都是常見詐騙手法，呼籲民眾保持警覺，可撥打親友原本的電話查證，避免踏入陷阱損失錢財。

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