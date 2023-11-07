金價未站穩2000美元有原因　專家點出牽動未來幾天表現2大關鍵

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他認為，本周有2大風險事件可能會在未來幾天影響金價，首先就是鮑爾等美國聯準會官員講話。本周有多位聯準會官員講話，最受矚目的是周四鮑爾的演講，投資者將從中尋找有關聯準會利率路徑的新線索，尤其是考慮到聯準會尚未完全排除未來升息的可能性。雖然鮑爾暗示聯準會已完成升息，但他也警告說，在通膨問題上仍有很多工作要做。
目前來看，自從上周五美國就業報告公布後，市場預測聯準會12月升息的可能性僅為10%。而且交易員們已經完全消化了2024年 6月開始降息的預期。因此，如果鮑爾及其同事論調偏鴿，暗示聯準會已結束升息，金價可能會小幅走高，但這樣的立場也會支持風險氣氛，使金價漲幅受到限制。當然，若聯準會官員的講話有出人意料的鷹派聲音，則可能引發美元和美債殖利率反彈，進
而將金價從2000美元關卡附近拉下來。
此外，金價也將受地緣政治風險影響，尤其中東局勢持續緊張，仍是全球市場重大不確定因素。如果對以巴衝突外溢效應的擔憂加劇，那麼將觸發新一輪避險氣氛，促使投資者轉向黃金等避險資產。不僅是中東局勢，還有俄烏局勢也可能引發人們對全球經濟衰退的擔憂。儘管市場焦點似乎已轉回利率，地緣政治仍將牽動黃金前景。如果中東緊張局勢打擊風險情緒，可能會為金價上漲提供空間，若如果地緣政治局勢有緩解的新跡象，那麼會提振整體風險情緒，進而拖累金價。
若就技術面觀察，目前多空雙方在2000美元附近，展開了激烈的拉鋸戰。從日線圖看，多頭佔據一定的優勢，技術指標顯示金價有進一步上行動力。目前金價已居點於50日、100日和200日均線上方，MACD指標也運行在零軸上方。不過，日線圖上相對強弱指標（RSI）顯示市場超買，預計支撐位在1968美元附近，阻力位在2010美元，但關鍵樞軸點仍在2000美元。若日線強而有力地收上2000關卡，將為多頭挑戰2010和2018打下基礎；如果金價繼續受到2000關卡打壓，那麼後市可能向著1968和1945回落。